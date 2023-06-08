Виробники військової техніки зможуть отримувати доступні кредити. Кабмін планує розширити програму «5-7-9»

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Плани Кабміну

«За участі НБУ та представників державних банків обговорили шляхи активізації кредитування бізнесу. Зокрема, підтримку українських підприємств, що пов’язані з виробництвом озброєння та військової техніки. Це надзвичайно важливо для перемоги у війні та втримання економічної стабільності», — написав Шмигаль.

Він додав, що під час зустрічі також обговорювався стан долучення до програми «Доступні кредити» енергетичних підприємств, які потребують відновлення.

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«До опалювального сезону маємо відновити 1,7 ГВт генеруючих потужностей. Міністерствам дано завдання розглянути можливість створення окремих умов кредитування для енергокомпаній, — зазначив голова уряду.

Він також вказав на важливість підтримки бізнесу на деокупованих територіях та неподалік фронту.

«У цих регіонах підприємці продовжують працювати, зберігають робочі місця, сплачують податки. Маємо їх підтримати. Заслухав ініціативи від Мінреінтеграції та Мінекономіки», — зазначив прем'єр.

Нагадаємо

У травні Кабмін вніс зміни до програми пільгового кредитування «5−7−9%», поширивши її на власників ТЕС та ТЕЦ, що постраждали від дій російських військ.

Раніше «Мінфін» писав, що Мінекономіки працює над розширенням програми «Доступні кредити 5−7−9%», зокрема, передбачається додати сектори, які можуть скористатися програмою зі зниженою ставкою.