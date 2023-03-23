Мінекономіки планує розширити програму «Доступні кредити 5-7-9%»

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Програма «Доступні кредити 5−7−9%»

«Наше завдання на цей рік — зосередитись у переговорах з партнерами на підтримці українського бізнесу та покритті дефіциту бюджету. Мінекономіки зосереджено на розвитку переробної галузі, інтеграції на ринки ЄС, оновленні угод з Канадою, ОАЕ, виході на ринки Африки, питаннях податкової політики. Окреме питання — дерегуляція. Ми підтримуємо відкритий діалог з бізнесом, щоб краще розуміти їхні потреби у цій сфері. Також ми працюємо над економічною стратегією відновлення України, великою частиною якої є робота українського бізнесу», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, Мінекономіки працює над розширенням програми доступного кредитування «5−7−9», передбачається додати сектори, які можуть скористатися програмою зі зниженою обліковою ставкою, отримати гарантії від держави.