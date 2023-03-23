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23 березня 2023, 8:44 Читать на русском

Мінекономіки планує розширити програму «Доступні кредити 5-7-9%»

Мінекономіки працює над розширенням програми «Доступні кредити 5−7−9%», зокрема, передбачається додати сектори, які можуть скористатися програмою зі зниженою ставкою. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Мінекономіки працює над розширенням програми «Доступні кредити 5−7-9%», зокрема, передбачається додати сектори, які можуть скористатися програмою зі зниженою ставкою.
Фото: me.gov.ua

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Програма «Доступні кредити 5−7−9%»

«Наше завдання на цей рік — зосередитись у переговорах з партнерами на підтримці українського бізнесу та покритті дефіциту бюджету. Мінекономіки зосереджено на розвитку переробної галузі, інтеграції на ринки ЄС, оновленні угод з Канадою, ОАЕ, виході на ринки Африки, питаннях податкової політики. Окреме питання — дерегуляція. Ми підтримуємо відкритий діалог з бізнесом, щоб краще розуміти їхні потреби у цій сфері. Також ми працюємо над економічною стратегією відновлення України, великою частиною якої є робота українського бізнесу», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, Мінекономіки працює над розширенням програми доступного кредитування «5−7−9», передбачається додати сектори, які можуть скористатися програмою зі зниженою обліковою ставкою, отримати гарантії від держави.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
23 березня 2023, 9:26
#
Бла-бла-бла. Без конкретики.
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