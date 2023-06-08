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8 червня 2023, 9:42 Читать на русском

Паралельний імпорт: Вірменські, казахські та гонконгські банки блокують платежі з росії

Вірменські, казахські та гонконгські банки через ризик санкцій почали блокувати оплати за електроніку та комунікаційне обладнання від компаній з росії. Про це пише російське видання «Коммерсант».

Вірменські, казахські та гонконгські банки через ризик санкцій почали блокувати оплати за електроніку та комунікаційне обладнання від компаній з росії.
Фото: mind.ua

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Що відомо

Останні два тижні все частіше стаються випадки, коли казахські, вірменські та гонконгські банки блокують оплату від російських юридичних осіб за кодом товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності 8542, куди входять процесори, мікросхеми тощо.

Один зі співрозмовників видання пояснив, що це пов’язано з введенням десятого пакету санкцій США. Обмеження загрожують банкам, які співпрацюють із рф, та стосуються, зокрема, будь-якого надання коштів, товарів чи послуг на користь заблокованої особи або від такої особи.

В результаті російським компаніям доведеться ввозити компоненти, необхідні для виробництва комп’ютерів, серверів, систем зберігання даних та іншої техніки, під іншими кодами.

«Деякі колеги зіткнулися з проблемами оплати компонентів та іншої електроніки через гонконгські банки», — зазначив очільник російсько-азійської спілки промисловців і підприємців Віталій Манкевич.

Він додав, що партнери з Гонконгу кажуть, що ситуація з платежами важка і повʼязана із санкційним тиском.

Водночас блокують оплату не всі вірменські чи гонконгські банки, а самі постачальники починають використовувати «інші способи проведення платежів».

Також контроль над транзакціями щодо санкційної продукції, у тому числі електроніки посилили казахські банки.

«Прямо у країни-виробника закуповувати компоненти, запчастини, компʼютери тощо неможливо, а через треті країни — все складніше та складніше, тому через пів року-рік ми можемо зіткнутися з дефіцитом санкційної продукції», — сказав гендиректор логістичної компанії «Оптімалог» Георгій Властопуло.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Corolla
Corolla
8 червня 2023, 10:25
#
А на фига нам тут эта новость? Они там сам разберутся. Или чисто позлорадствовать?
+
+14
bonv
bonv
8 червня 2023, 11:24
#
І добре роблять.
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