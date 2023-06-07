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7 червня 2023, 17:10 Читать на русском

Міжнародна біржа у Казахстані відмовилася працювати з брокерами та акціями з росії

У Казахстані розпочалися торги світовими цінними паперами на новому міжнародному торговому майданчику ITS, але з російськими брокерами та паперами майданчик не працюватиме. Нова біржа працюватиме в юрисдикції міжнародного фінансового центру «Астана», повідомляє Інтерфакс.

У Казахстані розпочалися торги світовими цінними паперами на новому міжнародному торговому майданчику ITS, але з російськими брокерами та паперами майданчик не працюватиме.

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Відмова від співпраці

«ITS не обслуговуватиме російських брокерів, які обслуговують роздрібних інвесторів, і російські папери теж. Це не в нашій бізнес-моделі і ми не залучатимемо російських брокерів», — заявив голова правління ITS Чингіз Канап'янов.

На першому етапі інвестори можуть торгувати на новій біржі більш ніж 1500 акцій та депозитарних розписок, які мають лістинг у США на біржах NYSE та NASDAQ.

Зокрема, до цього переліку входять цінні папери таких емітентів як Baidu, Intel, JD.com, Microsoft, NVIDIA, AstraZeneca, Rio Tinto, Shell та інші.

Джерело: Мінфін
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