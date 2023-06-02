Дефіцит загального фонду держбюджету в травні зріс до 91,3 мільярда — Підласа

Дефіцит загального фонду державного бюджету України за січень-травень становив 401,9 млрд грн, з яких у травні — 91,3 млрд грн. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

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«Хоча дефіцит бюджету великий, але ситуація керована. Ми спільно з урядом постійно працюємо з нашими міжнародними партнерами, що забезпечує достатню кількість кредитної допомоги для покриття дефіциту», — заявила вона.

За словами голови комітету, видатки загального фонду держбюджету за п'ять місяців становили 1,143 трлн грн, із них за травень — 277,4 млрд грн, основною статтею видатків залишається оборона.

«За перші п'ять місяців 2023 року надходження загального фонду державного бюджету становили 1,481 трлн грн. З них зовнішні джерела — 723,8 млрд грн (або майже половину), а внутрішні — 757,4 млрд грн», — зазначила Підласа.

Вона уточнила, що в травні надходження загального фонду держбюджету дорівнювали 328,3 млрд грн, із них внутрішні джерела — 209,2 млрд грн, зовнішні — 119,1 млрд грн.

«У травні податкові надходження чи не вперше за останній час перевищили зовнішні запозичення. Податкові органи зібрали 101,2 млрд грн, зовнішні запозичення становили 73,4 млрд грн, внутрішні запозичення (ОВДП) — 68,6 млрд грн, грант від США — 45,7 млрд грн, а також доходи, що адмініструються митними органами, — 29,6 млрд грн», — зазначила голова бюджетного комітету Ради.