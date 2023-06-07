Частка восьми бігтехів в індексі S&P500 зросла до 30%. Аналітики заговорили про падіння ринку

На початку 2023 року на ці вісім компаній припадало приблизно 22% ринкової капіталізації індексу, повідомила газета.

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Цього року вартість NVIDIA зросла більш як удвічі, а папери Alphabet — на 44%.

Інвестори вкладали кошти в технологічні компанії з високою капіталізацією, у тому числі в папери Alphabet та NVIDIA на тлі ажіотажу навколо штучного інтелекту, а також роблячи ставку на те, що сильні баланси технологічних компаній виявляться стійкими у разі економічної кризи у США.

Деякі аналітики попередили, що надмірний вплив кількох акцій на індекс може зробити американський фондовий ринок уразливим для швидкого обвалу, якщо технологічний сектор раптово скоригується або втратить популярність в інвесторів.

Індекс S&P 500

Подібна ситуація спостерігалася у вересні 2020 року, коли раптовий розворот акцій технологічних компаній спричинив обвал S&P 500 майже на 10% за три тижні.

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Натхнення інвесторів щодо бігтеху допомогло підтримати ринок США. Індекс S&P 500 піднявся майже на 12% цього року. Він зріс майже на 20% порівняно із жовтневим мінімумом, що може означати перехід на територію «бичачого ринку». Американські фондові індекси проігнорували банківську кризу в США та проблеми з підвищенням стелі державного боргу в США, підвищення ставок ФРС, а також побоювання щодо рецесії.

Історичні дані показують, що коли одночасно зростає безліч акцій, ралі над ринком зазвичай стійкіші. Навпаки, обмежене зростання окремих паперах часто може передувати падіння ринку. Кількість американських акцій, у яких спостерігалося ралі, скоротилася, сигналізуючи про можливі проблеми попереду, пише WSJ.