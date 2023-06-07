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7 червня 2023, 16:10 Читать на русском

Частка восьми бігтехів в індексі S&P500 зросла до 30%. Аналітики заговорили про падіння ринку

Загальна частка акцій Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla, NVIDIA та Meta в американському фондовому індексі S&P 500 у червні досягла 30%, підрахувало видання The Wall Street Journal.

Загальна частка акцій Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Tesla, NVIDIA та Meta в американському фондовому індексі S&P 500 у червні досягла 30%, підрахувало видання The Wall Street Journal.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиРинок техногігантівНа початку 2023 року на ці вісім компаній припадало приблизно 22% ринкової капіталізації індексу, повідомила газета.
Фото: investory.news

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ринок техногігантів

На початку 2023 року на ці вісім компаній припадало приблизно 22% ринкової капіталізації індексу, повідомила газета.

Інвестори вкладали кошти в технологічні компанії з високою капіталізацією, у тому числі в папери Alphabet та NVIDIA на тлі ажіотажу навколо штучного інтелекту, а також роблячи ставку на те, що сильні баланси технологічних компаній виявляться стійкими у разі економічної кризи у США.

Читайте: Nvidia злетіла на 169%, Meta — на 126,5%: як застрибнути в їх акції зараз без переплат

Цього року вартість NVIDIA зросла більш як удвічі, а папери Alphabet — на 44%.

Деякі аналітики попередили, що надмірний вплив кількох акцій на індекс може зробити американський фондовий ринок уразливим для швидкого обвалу, якщо технологічний сектор раптово скоригується або втратить популярність в інвесторів.

Індекс S&P 500

Подібна ситуація спостерігалася у вересні 2020 року, коли раптовий розворот акцій технологічних компаній спричинив обвал S&P 500 майже на 10% за три тижні.

Читайте: У Morgan Stanley очікують падіння S&P 500 до 3900 пунктів до кінця року

Натхнення інвесторів щодо бігтеху допомогло підтримати ринок США. Індекс S&P 500 піднявся майже на 12% цього року. Він зріс майже на 20% порівняно із жовтневим мінімумом, що може означати перехід на територію «бичачого ринку».

Американські фондові індекси проігнорували банківську кризу в США та проблеми з підвищенням стелі державного боргу в США, підвищення ставок ФРС, а також побоювання щодо рецесії.

Історичні дані показують, що коли одночасно зростає безліч акцій, ралі над ринком зазвичай стійкіші. Навпаки, обмежене зростання окремих паперах часто може передувати падіння ринку. Кількість американських акцій, у яких спостерігалося ралі, скоротилася, сигналізуючи про можливі проблеми попереду, пише WSJ.

«Якщо подивитися на індекс S&P 500, то можете обдуритися, думаючи, що насправді справи на ринку дійсно йдуть добре, активність висока, а зростання прибутку компаній знаходиться в режимі відновлення», — розповів головний аналітик Principal Asset Management Сіма Шах.

Раніше стратеги інвестиційного банку Morgan Stanley попередили, що корпоративні прибутки компаній у США впадуть у 2023 році на 16%. Це загальмує ралі на американському ринку акцій та призведе до зниження індексу S&P 500 до 3900 пунктів до кінця року.

Джерело: Мінфін
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