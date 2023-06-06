У Morgan Stanley очікують падіння S&P 500 до 3900 пунктів до кінця року

Прогноз аналітиків

«Ми вважаємо, що зараз існує ризик зниження доходів у США. Незважаючи на те, що тиск на оцінки акцій протягом наступних трьох місяців, ймовірно, чинитиме погіршення ситуації з ліквідністю, ми також очікуємо прибутку, що розчаровує, на акцію (EPS) у міру уповільнення зростання виручки і подальшого скорочення маржі», — зазначили аналітики Morgan Stanley.

Це один із «найменших» прогнозів з тих, які відстежує Bloomberg, зазначає агентство. У Morgan Stanley очікують, що прибуток S&P 500 на акцію складе $185 проти консенсусу $206. Інвестиції в S&P500: що насправді купують інвестори

На цьому фоні аналітики банку радять придивитися до акцій компаній захисних секторів економіки та облігацій інвестиційного рівня розвинених ринків.

Крім того, експерти оптимістично налаштовані по відношенню до акцій Японії, Тайваню та Південної Кореї, а також рекомендують інвесторам тримати в портфелі велику частку державних облігацій розвинених ринків, включаючи казначейські облігації США з довгим терміном погашення, та долари. Нагадаємо