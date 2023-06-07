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7 червня 2023, 15:23 Читать на русском

В Україні попит на валюту зростає: як змінився ринок в травні

У травні 2023 року в Україні спостерігалося зростання попиту на іноземну валюту. Це спричинило різке збільшення інтервенцій до $1,96 млрд. При цьому різниця між готівковим та безготівковим курсами збереглася на мінімальному рівні. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

У травні 2023 року в Україні спостерігалося зростання попиту на іноземну валюту.
Фото: depositphotos.com

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Зростання попиту

Регулятор пов'язує зростання попиту на валюту з початком планових ремонтів в енергосистемі та закупівлею необхідного обладнання.

«Зростання чистого попиту на іноземну валюту зумовило збільшення обсягу інтервенцій у травні. Попит на іноземну валюту зріс, перш за все, з боку підприємств машинобудування та паливно-енергетичного комплексу», — йдеться в огляді.

Читайте: Попит на валюту зростає. Скільки банки ввезли та вивезли валюти з України

Крім того, фіксується підвищення попиту на долари та євро з боку банків, щоб забезпечувати міжнародні розрахунки.

Водночас відхилення курсу сірого ринку від офіційного становить близько 2,5%.

Нагадаємо

Національний банк протягом тижня, з 29 травня по 2 червня, купив на міжбанківському валютному ринку $11,93 млн і продав $468,95 млн. Негативне сальдо становило $457,02 млн проти $432,21 млн минулого тижня.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Abramon
Abramon
7 червня 2023, 16:20
#
Період відпусток, все ж таки багато громадян переважно жінки, але є й «кмітливі» чоловіки їдуть відпочивати за кордон, потрібна валюта.
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