Попит на валюту зростає. Скільки банки ввезли та вивезли валюти з України

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у квітні 2023 року, становив $812,1 млн. Це на $42,2 млн більше, ніж у березні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
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При цьому різко зріс обсяг готівкового євро: з 2,1 млн євро до 41,1 млн євро.
За даними НБУ, у квітні з України вивезли $39,5 млн, що на $3,5 млн більше, ніж у березні.
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Джерело: Мінфін
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