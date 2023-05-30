Попит на валюту зростає. Скільки банки ввезли та вивезли валюти з України

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Українці стали більше купувати євро

При цьому різко зріс обсяг готівкового євро: з 2,1 млн євро до 41,1 млн євро.

За даними НБУ, у квітні з України вивезли $39,5 млн, що на $3,5 млн більше, ніж у березні.

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