Національний банк протягом тижня, з 29 травня по 2 червня, купив на міжбанківському валютному ринку $11,93 млн і продав $468,95 млн. Негативне сальдо становило $457,02 млн проти $432,21 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку
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Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $24,81 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $131 млн;
- продав $10 747,64 млн.
Негативне сальдо інтервенцій становило $10 616,64 млн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Не хочет вводить обязательную продажу валютной выручки — пусть импортёрам продает из ЗВР.
І борги ростуть як гриби після дощу… Гірше ж точно не буде ©