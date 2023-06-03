Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 29 травня по 2 червня, купив на міжбанківському валютному ринку $11,93 млн і продав $468,95 млн. Негативне сальдо становило $457,02 млн проти $432,21 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $24,81 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $131 млн;

продав $10 747,64 млн.

Негативне сальдо інтервенцій становило $10 616,64 млн.

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