У США достатньо коштів для підтримки України до кінця фінансового року — Білий дім

Сполучені штати мають достатньо коштів для того, щоб продовжувати виділення допомоги для України до кінця цього фінансового року, який закінчується восени. Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

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«У нас достатньо фінансування для того, щоб підтримувати Україну та її операції на полі бою до кінця цього фінансового року», — сказав він.

Він також зауважив, що якщо адміністрації знадобиться додаткове фінансування для потреб України, вона звернеться до Конгресу.

Кірбі підкреслив, що наразі Україна має підтримку обох партій. Він сподівається, що це триватиме і надалі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що США оголосили про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на $300 млн, який містить додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерію, протитанкові засоби та боєприпаси, зокрема для стрілецької зброї.

Президент США Джо Байден підписав закон, який призупиняє дію ліміту державного боргу країни до 1 січня 2025 року, що знімає загрозу дефолту.