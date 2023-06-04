Дефолт скасовується: Байден підписав закон про призупинення ліміту держборгу

Президент США Джо Байден підписав закон, який призупиняє дію ліміту державного боргу країни. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Дефолт скасовується

Підписаний президентом Штатів закон призупиняє дію ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року, що знімає загрозу дефолту.

Передісторія

Минулого місяця міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що ресурси її відомства вичерпаються до 5 червня, якщо Конгрес не підвищить ліміт державних запозичень або не призупинить його дію.

Після тривалих переговорів Байден та лідер республіканської більшості Кевін Маккарті домовилися про другий варіант — дія ліміту державного боргу США призупиняється до 1 січня 2025 року.

Щоб отримати голоси республіканців, Демократична партія погодилася заморозити державні витрати, не пов'язані з обороною. Вони не підвищуватимуться протягом двох років, а після цього зростуть лише на 1% у 2025 році.

Читайте: Дефолт США: наскільки реальною є така загроза і як це позначиться на Україні

Не буде суттєвих змін у медичному страхуванні Medicaid.

Передбачається спрощення надання ліцензій у секторі енергетики для прискорення затвердження та реалізації нових проєктів — на цій реформі наполягали республіканці.

Не передбачаються ані нові податки, ані нові урядові програми.