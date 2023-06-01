США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $300 мільйонів

США оголосили про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на $300 млн. Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

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Новий пакет військової допомоги США містить додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерію, протитанкові засоби та боєприпаси, зокрема для стрілецької зброї.

Що входить до нового пакета допомоги

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

ракети ППО AIM-7;

системи ППО Avenger;

Зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

танкові боєприпаси калібру 105 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

авіаційні ракети Zuni;

боєприпаси для безпілотних літальних систем;

протитанкові системи АТ-4;

понад 30 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

обладнання та системи для розмінування;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

прилади нічного бачення;

запчастини, генератори та інше польове обладнання.

«США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі», — заявили в Пентагоні.