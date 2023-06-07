Wizz Air скоротить час для безкоштовної онлайн-реєстрації на рейс

Лоукостер Wizz Air анонсував скорочення часу для проходження безкоштовної онлайн-реєстрації для деяких пасажирів із 12 червня 2023 року. Про це повідомляє avianews.com.

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За інформацією авіакомпанії, тепер зареєструватися на рейс і отримати посадковий талон можна буде в період від 24 до 3 години до часу вильоту за розкладом. Зараз цей термін становить від 48 до 3 годин до вильоту.

Кого стосуються нові правила

Нові правила стосуються пасажирів, які купили квитки за найдешевшими тарифами та не сплатили збір за вибір місця в літаку.

Однак, якщо мандрівник оплатив вибір місця або купив тариф з цією послугою, він зможе зареєструватися на рейс від 30 днів до 3 годин до часу вильоту.

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Нові правила онлайн-реєстрації Wizz Air з 12 червня

Пасажири, які не обрали місце, мають безкоштовно зареєструватися на рейс онлайн у період від 24 до 3 години до вильоту. Якщо цього не зробити, за реєстрацію та отримання посадкового талону в аеропорту необхідно буде сплатити збір 40 євро.

Система реєстрації Wizz Air садить пасажирів навіть у рамках одного бронювання у випадковому порядку. Це означає, що якщо не вибрати місце, один пасажир може летіти в середині салону, а інший — у хвості.