Лоукостер Wizz Air анонсував скорочення часу для проходження безкоштовної онлайн-реєстрації для деяких пасажирів із 12 червня 2023 року. Про це повідомляє avianews.com.
Wizz Air скоротить час для безкоштовної онлайн-реєстрації на рейс
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
За інформацією авіакомпанії, тепер зареєструватися на рейс і отримати посадковий талон можна буде в період від 24 до 3 години до часу вильоту за розкладом. Зараз цей термін становить від 48 до 3 годин до вильоту.
Кого стосуються нові правила
Нові правила стосуються пасажирів, які купили квитки за найдешевшими тарифами та не сплатили збір за вибір місця в літаку.
Однак, якщо мандрівник оплатив вибір місця або купив тариф з цією послугою, він зможе зареєструватися на рейс від 30 днів до 3 годин до часу вильоту.
Читайте також: Лоукостер Wizz Air запустить нові маршрути з Польщі
Нові правила онлайн-реєстрації Wizz Air з 12 червня
Пасажири, які не обрали місце, мають безкоштовно зареєструватися на рейс онлайн у період від 24 до 3 години до вильоту. Якщо цього не зробити, за реєстрацію та отримання посадкового талону в аеропорту необхідно буде сплатити збір 40 євро.
Система реєстрації Wizz Air садить пасажирів навіть у рамках одного бронювання у випадковому порядку. Це означає, що якщо не вибрати місце, один пасажир може летіти в середині салону, а інший — у хвості.
🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.
💛💙Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 1