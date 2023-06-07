Аналітики передбачили зниження інвестицій у європейські стартапи на $32 мільярди

Фінансування європейських технологічних стартапів, що підтримуються венчурним капіталом, скоротиться 2023 року на 39% порівняно з 2022-м, повідомив телеканал CNBC з посиланням на прогноз Atomico.

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Прогноз аналітиків

У 2023 році, прогнозують аналітики інвестфонду, сума інвестицій становитиме $51 млрд порівняно з $83 млрд 2022-го. При цьому й минулий рік був жорстким для європейських технологічних стартапів — інвестиції в них скоротилися на 22% (із $106 млрд 2021-го до $83 млрд).

Очікується, що на компанії на пізніших стадіях фінансування припаде 93% загальних втрат інвестицій — йдеться про $28 млрд за період з 2022 по 2023 рік.

Фінансування стартапів на ранніх стадіях скоротилося значно менше. У першому півріччі 2023 року фінансування компаній, що залучають менше ніж $15 млн, склало $8,2 млрд порівняно з $10,3 млрд за той же період минулого року.

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Причина зниження інтересу

Багато в чому спад фінансування викликаний зниженням інтересу американських інвесторів до акцій технологічних компаній, що опинилися під тиском глобальних факторів, включаючи війну в Україні та посилення грошово-кредитної політики з боку Федеральної резервної системи та центробанків найбільших країн.

Ці фактори спонукали інвесторів переглянути свої позиції щодо збиткових технологічних компаній, вартість яких зазвичай залежить від очікувань майбутніх грошових потоків, зазначає CNBC.

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За даними Atomico, у першому кварталі 2023 року в Європі було звільнено 11 100 осіб, які працюють у технологічних компаніях. Це близько 6% від загальної кількості звільнених у галузі у всьому світі (185 000 осіб).

«Ми очікуємо, що підвищений рівень звільнень збережеться до 2023 року. Це завжди невідіймана частина природи ринкових циклів», — пояснив телеканалу партнер Atomico Том Вемайєр.

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