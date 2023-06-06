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6 червня 2023, 8:59 Читать на русском

Ринок електромобілів: В Україні вже зареєстровано 57 тисяч «зелених» авто

З початку 2023 року і до кінця травня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ зареєстрували 7 688 електрокарів. Загалом їх в Україні майже 57 тис. Про це йдеться у повідомленні МВС.

З початку 2023 року і до кінця травня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ зареєстрували 7 688 електрокарів.
Фото: autoconsulting.ua

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Чому українці обирають «зелені» авто

Як зазначили в МВС, обслуговування таких автомобілів обходиться в меншу суму, ніж витрати на експлуатацію бензинових або дизельних машин.

«Також електромобілі екологічні. Відсутність вихлопів дозволяє ефективно знизити негативний вплив на навколишнє середовище і природу. А ще Сервісні центри МВС видають таким автомобілям „зелені“ номерні знаки», — додали в МВС.

Читайте: Український ринок електромобілів у квітні: більше вживаних, менше нових

Нагадаємо

У квітні український автопарк поповнили 2128 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). З них: нових — 453 од., вживаних — 1675 од.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Lionser
Lionser
6 червня 2023, 9:58
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По этому стоит им поднять цену на электричество… И так из-за плохой инфаструктуры для таких типов авто их не сильно хотели покупать, так еще и електричество подорожает… В ЕС покупают их из-за плюшек которые они дают скидки при покупке таких авто, бесплатные парковки, дешевле страховка, городские зарядные станции и т. д., у нас ничего нет, покупают только какие-то энтузиасты…
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