З початку 2023 року і до кінця травня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ зареєстрували 7 688 електрокарів. Загалом їх в Україні майже 57 тис. Про це йдеться у повідомленні МВС.
Ринок електромобілів: В Україні вже зареєстровано 57 тисяч «зелених» авто
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Чому українці обирають «зелені» авто
Як зазначили в МВС, обслуговування таких автомобілів обходиться в меншу суму, ніж витрати на експлуатацію бензинових або дизельних машин.
«Також електромобілі екологічні. Відсутність вихлопів дозволяє ефективно знизити негативний вплив на навколишнє середовище і природу. А ще Сервісні центри МВС видають таким автомобілям „зелені“ номерні знаки», — додали в МВС.
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Нагадаємо
У квітні український автопарк поповнили 2128 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). З них: нових — 453 од., вживаних — 1675 од.
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