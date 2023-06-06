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6 червня 2023, 10:48 Читать на русском

Компанія Apple анонсувала iOS 17. Що нового

Компанія Apple на заході WWDC 2023 презентувала операційну систему iOS 17, відразу після анонсу компанія випустила перші бета-версії iOS 17 та iPadOS 17, пише Ліга.

Компанія Apple на заході WWDC 2023 презентувала операційну систему iOS 17, відразу після анонсу компанія випустила перші бета-версії iOS 17 та iPadOS 17, пише Ліга.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо змінилосяОсь декілька найважливіших змін у iOS 17, що стосуються основних програм.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що змінилося

Ось декілька найважливіших змін у iOS 17, що стосуються основних програм. Вхідні дзвінки тепер можуть відображати власні постери для певних контактів, також можна буде отримувати транскрипції автовідповідача.

Повідомлення (Messages) пропонуватиме прості відповіді, стенограми звукових повідомлень і «реєстрацію», яка автоматично повідомляє людям, якщо ви прибули на зустріч чи затрималися.

FaceTime дозволятиме залишати повідомлення. Оновлений інтерфейс стикерів дозволить перетворювати об'єкти з фотографій та емодзі на стикери, додавати ефекти та навіть додавати стикери до програм сторонніх розробників.

Siri стала трохи розумнішою. Ви можете просто сказати «Siri», щоб задати першу команду, і далі голосовий помічник виконуватиме команди, не вимагаючи кожного разу вимовляти ключове слово.

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Поділитися контактами також стане легше. NameDrop дозволятиме ділитися контактними даними, просто наблизивши свій iPhone до іншого пристрою.

Простіше буде і набирати текст. Штучний інтелект покращить автовиправлення клавіатури. Якщо у тексті є незнайоме слово, iOS 17 з часом розпізнає його та додасть у виправлення. Голосовий набір став теж точніший.

Новий застосунок Journal дозволятиме документувати самопочуття, подорожі, тренування та фото.

Користувач також зможе перетворити свій iPhone на імпровізований розумний дисплей за допомогою режиму очікування. Варто покласти телефон на бік, щоб отримати інформацію через віджети — календар, музику чи спортивні результати.

Попередня версія iOS 17 для розробників доступна з 5 червня, а публічна бета-версія вийде у липні. Оновлена операційна система офіційно дебютує цієї осені.

🕵️Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
6 червня 2023, 11:42
#
Siri стала трохи розумнішою:))
+
0
zig4free
zig4free
6 червня 2023, 13:07
#
Все что описано, должно быть частью софта, а не ОС…
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