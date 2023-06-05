Акції Apple оновили рекорд на тлі можливої презентації нового продукту

Попит на папери виріс перед Всесвітньою конференцією розробників Apple (WWDC23), де, як очікується, компанія може уявити свою гарнітуру змішаної реальності, одну з найзначніших новинок за останнє десятиліття.

Цього року ринкова вартість бігтеху зросла приблизно на 40%.

У результаті капіталізація Apple знову наблизилася до $3 трлн. Вище за неї котирування вперше піднялися 3 січня 2022 року, проте тоді закінчити торговий день з капіталізацією понад $3 трлн компанії не вдалося. Apple стала першою в історії компанією, чия ринкова вартість досягла цієї величини.

На сьогодні Apple — найбільша за ринковою вартістю публічна компанія, на частку якої припадає близько 7,5% ваги індексу S&P 500. Підйом акцій Apple відбувся після зльоту NVIDIA в 2023 році на тлі оптимізму щодо сфери застосування штучного інтелекту.

Це на короткий час спричинило те, що капіталізація виробника чіпів перевищила $1 трлн.