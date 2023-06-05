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5 червня 2023, 18:29 Читать на русском

Акції Apple оновили рекорд на тлі можливої презентації нового продукту

Акції Apple подорожчали на 1,86% — до $184,32 за папір, свідчать дані біржі NASDAQ станом на вечір понеділка. Акції Apple досягли максимуму за 43-річну історію компанії. Попередній історичний максимум зафіксовано 4 січня 2022 року на рівні $182,94 за папір.

Акції Apple подорожчали на 1,86% — до $184,32 за папір, свідчать дані біржі NASDAQ станом на вечір понеділка.

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Попит на акції

Попит на папери виріс перед Всесвітньою конференцією розробників Apple (WWDC23), де, як очікується, компанія може уявити свою гарнітуру змішаної реальності, одну з найзначніших новинок за останнє десятиліття.

Цього року ринкова вартість бігтеху зросла приблизно на 40%.

У результаті капіталізація Apple знову наблизилася до $3 трлн. Вище за неї котирування вперше піднялися 3 січня 2022 року, проте тоді закінчити торговий день з капіталізацією понад $3 трлн компанії не вдалося. Apple стала першою в історії компанією, чия ринкова вартість досягла цієї величини.

На сьогодні Apple — найбільша за ринковою вартістю публічна компанія, на частку якої припадає близько 7,5% ваги індексу S&P 500. Підйом акцій Apple відбувся після зльоту NVIDIA в 2023 році на тлі оптимізму щодо сфери застосування штучного інтелекту.

Це на короткий час спричинило те, що капіталізація виробника чіпів перевищила $1 трлн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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