Аукціони на Prozorro.Продажі поповнили бюджети майже на 3,3 мільярда

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Поповнення бюджету

«За 2023 рік у системі Прозорро.Продажі успішно завершилося понад 6,5 тис. онлайн-аукціонів, які поповнили бюджети різних рівнів на 3,29 млрд гривень», — ідеться в повідомленні.

За інформацією підприємства, більш ніж половина цієї суми принесли е-аукціони з продажу активів банків-банкрутів (1,74 млрд грн).

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Крім того, до числа найбільш прибуткових напрямків входять мала приватизація державної та комунальної власності (441 млн грн), продаж майна та активів (398 млн грн), продаж та оренда землі (290 млн грн), аукціони в межах справ про банкрутство (173 млн грн).

Наголошується, що на етапі закриття угод перебувають понад 1,5 тис. аукціонів, які можуть забезпечити ще 1,75 млрд грн надходжень.⠀

Станом на 5 червня в системі Prozorro.Продажі оголошено понад 4,7 тис. аукціонів.