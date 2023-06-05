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5 червня 2023, 19:33 Читать на русском

Аукціони на Prozorro.Продажі поповнили бюджети майже на 3,3 мільярда

З початку 2023 року в системі Prozorro.Продажі відбулося понад 6,5 тис. успішних аукціонів, які принесли бюджетам різного рівня 3,29 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у фейсбуці.

З початку 2023 року в системі Prozorro.

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Поповнення бюджету

«За 2023 рік у системі Прозорро.Продажі успішно завершилося понад 6,5 тис. онлайн-аукціонів, які поповнили бюджети різних рівнів на 3,29 млрд гривень», — ідеться в повідомленні.

За інформацією підприємства, більш ніж половина цієї суми принесли е-аукціони з продажу активів банків-банкрутів (1,74 млрд грн).

Читайте: На аукціонах у Prozorro.Продажі заробили вже понад 10 мільярдів. Найприбутковіші лоти

Крім того, до числа найбільш прибуткових напрямків входять мала приватизація державної та комунальної власності (441 млн грн), продаж майна та активів (398 млн грн), продаж та оренда землі (290 млн грн), аукціони в межах справ про банкрутство (173 млн грн).

Наголошується, що на етапі закриття угод перебувають понад 1,5 тис. аукціонів, які можуть забезпечити ще 1,75 млрд грн надходжень.⠀

Станом на 5 червня в системі Prozorro.Продажі оголошено понад 4,7 тис. аукціонів.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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