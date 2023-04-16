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16 квітня 2023, 11:30 Читать на русском

На аукціонах у Prozorro.Продажі заробили вже понад 10 мільярдів. Найприбутковіші лоти

За час повномасштабної війни державна електронна торгова система Прозорро.Продажі допомогла заробити до бюджетів різних рівнів понад 10 мільярдів гривень. З 24 лютого в системі відбулося понад 18 тисяч успішних онлайн-аукціонів з реалізації публічних активів. Про це йдеться в повідомленні Прозорро.Продажі.

За час повномасштабної війни державна електронна торгова система Прозорро.

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Успішні аукціони

З 10 млрд гривень 2,7 млрд принесли успішні аукціони з реалізації активів банків-банкрутів, які оголосив в системі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

2 млрд гривень надійшли до державного та місцевих бюджетів від малої приватизації державного і комунального майна на Прозорро.Продажі.

Успішні земельні онлайн-аукціони допомогли заробити до бюджетів різних рівнів майже мільярд гривень під час війни.

Найприбутковіші лоти

Серед найдорожчих обʼєктів:

  • спецдозвіл на користування надрами на Майорівську площу за 1.1 млрд гривень;
  • майнові права та права вимоги від ФГВФО за 410 млн і 350 млн гривень відповідно;
  • оренда земельної ділянки загальною площею 35 тис. га за 310 тис. гривень;
  • державний порт — Усть-Дунайський за 200 млн гривень.

Конкуренція на цих аукціонах дозволила встановити ринкову ціну за ці активи.

За даними публічного модуля аналітики Прозорро.Продажі наразі на етапі укладання угод в системі є ще понад дві тисячі аукціонів, які можуть принести до бюджетів ще 2.7 млрд гривень.

Джерело: Мінфін
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