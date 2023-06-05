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5 червня 2023, 12:24 Читать на русском

UBS розраховує завершити поглинання Credit Suisse вже через тиждень — Reuters

Найбільший банк Швейцарії UBS Group AG заявив, що планує завершити поглинання Credit Suisse вже 12 червня, створивши один великий швейцарський банк із балансом в $1,6 трлн, пише Reuters.

Найбільший банк Швейцарії UBS Group AG заявив, що планує завершити поглинання Credit Suisse вже 12 червня, створивши один великий швейцарський банк із балансом в $1,6 трлн, пише Reuters.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗавершення угоди«UBS розраховує завершити угоду щодо придбання Credit Suisse вже 12 червня 2023 року.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Завершення угоди

«UBS розраховує завершити угоду щодо придбання Credit Suisse вже 12 червня 2023 року. У цей час Credit Suisse Group AG буде обʼєднана з UBS Group AG», — йдеться у заяві UBS.

Після закриття угоди акції Credit Suisse та американські депозитарні акції (ADS) будуть виключені з лістингу SIX Swiss Exchange та Нью-Йоркської фондової біржі, повідомляють UBS.

Читайте: Швейцарський банк UBS купив Credit Suisse

В окремій заяві SIX сказано, що акції Credit Suisse будуть виключені з лістингу не раніше 13 червня.

В межах поглинання всіх акцій акціонери Credit Suisse отримають одну акцію UBS за кожні 22,48 акцій, якими вони володіли.

Найбільша банківська угода з часів світової фінансової кризи приведе до створення групи, яка контролює активи у розмірі $5 трлн, що надасть UBS лідируючі позиції на ключових ринках.

Читайте також: UBS веде переговори про поглинання Credit Suisse — Bloomberg

В оновленому банку працюватиме 120 000 осіб в усьому світі, хоча він уже оголосив, що скорочуватиме робочі місця, щоб скоротити витрати.

UBS поспішав закрити угоду в рекордно короткі терміни, сподіваючись забезпечити велику впевненість для клієнтів та співробітників Credit Suisse та запобігти звільненням.

Джерело: Мінфін
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