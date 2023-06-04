Капіталізація USDT оновила історичний максимум

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Капіталізація USDT

Попередній історичний максимум капіталізації USDT на позначці $83,2 млрд було встановлено у травні 2022 року.

«Показники демонструють бажання людей отримати доступ до фінансової свободи. […] Токени Tether пропонують безпечну гавань без доступу до банківських послуг», — заявив техдиректор компанії Паоло Ардоіно.

За його словами, USDT також дозволяє людям на ринках, що розвиваються, зберігати купівельну спроможність навіть в умовах девальвації національної валюти.

Згідно з пресрелізом, стейблкоїн Tether зміцнив свої позиції в сегменті і став найбільш торгованою «стабільною монетою», обійшовши разом узяті показники конкурентів.

Нагадаємо

У березні USDT вдвічі перевершив найближчого конкурента USDC із капіталізації. Зміни відбулися на тлі тимчасового депега останнього.

За останній рік частка USDC скоротилася з 34,9% до 23,1%, тоді як показник USDT збільшився із 47% до 65,9%.