Загальна ринкова вартість стейблкоїна Tether (USDT) встановила новий рекорд на позначці $83,4 млрд, пише forklog.
Капіталізація USDT оновила історичний максимум
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Капіталізація USDT
Попередній історичний максимум капіталізації USDT на позначці $83,2 млрд було встановлено у травні 2022 року.
«Показники демонструють бажання людей отримати доступ до фінансової свободи. […] Токени Tether пропонують безпечну гавань без доступу до банківських послуг», — заявив техдиректор компанії Паоло Ардоіно.
За його словами, USDT також дозволяє людям на ринках, що розвиваються, зберігати купівельну спроможність навіть в умовах девальвації національної валюти.
Згідно з пресрелізом, стейблкоїн Tether зміцнив свої позиції в сегменті і став найбільш торгованою «стабільною монетою», обійшовши разом узяті показники конкурентів.
Нагадаємо
У березні USDT вдвічі перевершив найближчого конкурента USDC із капіталізації. Зміни відбулися на тлі тимчасового депега останнього.
За останній рік частка USDC скоротилася з 34,9% до 23,1%, тоді як показник USDT збільшився із 47% до 65,9%.
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