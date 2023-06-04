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4 червня 2023, 16:10 Читать на русском

Капіталізація USDT оновила історичний максимум

Загальна ринкова вартість стейблкоїна Tether (USDT) встановила новий рекорд на позначці $83,4 млрд, пише forklog.

Загальна ринкова вартість стейблкоїна Tether (USDT) встановила новий рекорд на позначці $83,4 млрд, пише forklog.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниКапіталізація USDTПопередній історичний максимум капіталізації USDT на позначці $83,2 млрд було встановлено у травні 2022 року.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Капіталізація USDT

Попередній історичний максимум капіталізації USDT на позначці $83,2 млрд було встановлено у травні 2022 року.

«Показники демонструють бажання людей отримати доступ до фінансової свободи. […] Токени Tether пропонують безпечну гавань без доступу до банківських послуг», — заявив техдиректор компанії Паоло Ардоіно.

За його словами, USDT також дозволяє людям на ринках, що розвиваються, зберігати купівельну спроможність навіть в умовах девальвації національної валюти.

Згідно з пресрелізом, стейблкоїн Tether зміцнив свої позиції в сегменті і став найбільш торгованою «стабільною монетою», обійшовши разом узяті показники конкурентів.

Нагадаємо

У березні USDT вдвічі перевершив найближчого конкурента USDC із капіталізації. Зміни відбулися на тлі тимчасового депега останнього.

За останній рік частка USDC скоротилася з 34,9% до 23,1%, тоді як показник USDT збільшився із 47% до 65,9%.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 червня 2023, 16:28
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Ну и где горлопаны и гаслометы, которые рассказывали «сказки» — «биткам» кирдык… ???
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+15
Kolya12377
Kolya12377
4 червня 2023, 16:56
#
Тут вроде как не о битках.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 червня 2023, 17:01
#
Я думаю вы прекрасро поняли какое значение в данном коммертарии имет слово «биток»…
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 червня 2023, 16:34
#
В далекие совковые времена, была такая «телепедарача» — «Международная панорама» времени занимала целый час именно в восресенье!!! И смысл был следующий — сначала о всех кто с «нами» потом о тех кто против «нас», но обязательно пару минут о том как экономике США «кирдык». Вот и сейчас совковые традиции используют всякого рода «эксперты».
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+45
Kolya12377
Kolya12377
4 червня 2023, 16:56
#
Одно дело экономика, основанная на создающемся в ней ВВП, другое дело пустышка ни чем не обеспеченная, как крипта, просто финансовая пирамида и казино, то, что оно до сих пор существует, значит лишь только то, что кто-то на верхах хочет, чтоб оно пока существовало, и в нужные периоды (когда инвесторы в пустышку массово приходят забрать свои деньги обратно) кто-то это поддерживает, возможно, даже с печатного станка.
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