Венчурні інвестиції в криптофірми у 2023 році становили $3,8 мільярда

Венчурні інвестиції у криптогалузь за перші п'ять місяців 2023 року становили $3,8 млрд, згідно зі звітами криптожурналіста Коліна Ву. При цьому в травні обсяг фінансування криптокомпаній впав до найнижчої позначки із січня цього року, пише wublock.substack.com.

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Інвестиції у криптогалузь

У січні було інвестовано в криптогалузь $570 млн, у лютому — $950 млн, у березні — $770 млн, у квітні — $820 млн і $760 млн — у травні. Травневі обсяги впали на 7% порівняно з попереднім місяцем та на 66% порівняно з травнем 2022 року ($2,23 млрд).



Загалом у травні було 93 публічно оголошених інвестиційних проєктів, пише Ву, посилаючись на дані RootData. Ця кількість на 13% менша, ніж у попередньому місяці (107 проєктів у квітні), і на 40% менша порівняно з травнем 2022 року (155 проєктів).



На інфраструктурні проєкти у травні припало близько 29% фінансування, на DeFi — приблизно 18%, на CeFi — близько 6% та на NFT/GameFi — близько 26%. Наведені цифри пізніше можуть виявитися більшими, оскільки не про всі раунди фінансування оголошується того ж місяця, попереджає автор.



Лише п'ять компаній залучили від інвесторів $30 млн і більше. Ще троє отримали від $20 млн до $30 млн.



Лідером у цьому списку стала технологічна компанія Tools for Humanity, що стоїть за Worldcoin — проєктом, що просувається творцем ChatGPT Семом Альтманом. Фірма залучила $115 млн від інвесткомпаній Blockchain Capital, a16z та інших.



Постачальник інфраструктурних рішень Auradine залучив $81 млн у раунді фінансування, очолюваному Celesta Capital та Mayfield. Серед інвесторів також Стенфордський університет.



Компанія Magic, що спеціалізується на криптовалютних гаманцях, зібрала $52 млн, оцінюючи близько $500 млн у раунді фінансування під керівництвом PayPal Ventures.

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Компанія River Financial, що спеціалізується на пов'язаних з біткоіном технологіях та фінансових послугах, завершила раунд фінансування серії B на суму $35 млн. Провідним інвестором раунду стала компанія Kingsway Capital. Серед інших інвесторів — Пітер Тіль, Goldcrest, Cygni, M13 та Alarko Ventures.



Майнер Cormint залучив $30 млн у рамках серії А акціонерного фінансування. Раунд очолили президент компанії Джеймі МакЕвіті та голова Silicon Labs Нав Суч. Кошти Cormint витратить на нарощування обчислювальних потужностей на своєму флагманському об'єкті у Форт-Стоктоні (Техас, США).



Інфрастуктурні проєкти Story Protocol та Anome Foundation залучили $29,3 млн і $25 млн відповідно. Стартап Transak зі сфери NFT/GameFi зібрав $20 млн.