У квітні обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 9,5% до $945 мільйона

У квітні обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 9,5% та становили $945 млн. Про це пишуть Українські Новини з посиланням на НБУ .

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Як змінилися обсяги переказів

Обсяги приватних грошових переказів зменшилися на 9,5% та становили $945 млн.

Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, збільшилася на 7,5%, тоді як інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 32,5%.

Загалом офіційними каналами надіслано на 17,5% переказів менше, ніж у квітні минулого року, тоді як потік через неформальні канали збільшився на 1.6% порівняно з квітнем минулого року.

Читайте: Грошові перекази в Україну минулого року становили $13 мільярдів (інфографіка)

Нагадаємо

Усього за січень — квітень 2023 року обсяги грошових переказів зменшилися на 12,8%, у тому числі: чиста оплата праці — на 12,4%, приватні трансферти — на 13,7%.

2021 року обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 25,4% до $15,026 млрд порівняно з 2020 роком.