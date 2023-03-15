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15 березня 2023, 9:54 Читать на русском

Грошові перекази в Україну минулого року становили $13 мільярдів (інфографіка)

2022 року через офіційні та неофіційні канали в Україну надійшло $13 мільярдів в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У 2022 році через офіційні та неофіційні канали до України надійшло 13 мільярдів доларів в еквіваленті.
Фото: news.liga.net

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Системи переказу

Минулого року діяльність на території України здійснювали 37 систем переказу коштів, з яких 28 створено резидентами та 9 нерезидентами (4 — зі США, дві — з Великобританії, по одній — з Грузії та Канади).

«Так обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи переказу коштів, склав 292,6 млрд грн ($8 500,4 млн в еквіваленті) за травень — грудень 2022 року. Це на 51,1 млрд грн, або на 21%, більше, ніж за аналогічний період 2021 року», — зазначив регулятор.

У НБУ зазначили, що на початку повномасштабного вторгнення, у лютому — квітні 2022 року, подання статистичної звітності щодо діяльності систем переказу коштів було призупинено.

Лідер за сумою переказів

Лідером за сумою переказів у межах України стала система переказу коштів «NovaPay» (45% усіх внутрішньодержавних переказів). Середня сума одного переказу становила 656 грн.

В Україну з використанням систем переказу коштів (створених як резидентами, так і нерезидентами) було перераховано близько $2,15 млрд в еквіваленті приблизно стільки ж, як і за аналогічний період 2021 року.

Топ-5 країн:

  • Італія (23%);
  • Ізраїль (18%);
  • США (16%);
  • Німеччина (7%);
  • Польща (4%).

Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила $206.

Лідерами за сумою переказів в Україну стали:

  • Western Union (США) — 50% всіх перекладів;
  • PrivatMoney (АТ КБ «ПриватБанк») — 20%;
  • MoneyGram (США) — 17%.

Загалом у 2022 році в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали — банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення та неофіційні — шляхом передачі грошей із рук до рук.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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