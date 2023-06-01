Binance звільняє 20% свого персоналу, Bybit йде з Канади: що нового на ринку криптовалют

Влада Канади розпочала розслідування проти Binance

Декілька тижнів після оголошення криптобіржі Binance про припинення діяльності в Канаді через нові нормативні вимоги, Комісія з цінних паперів Онтаріо (OSC) розпочала розслідування щодо компанії.

OSC застосовує всі свої регуляторні повноваження для отримання документів та даних від Binance та можливо від третіх осіб. Водночас біржа прагне протидіяти цим діям, посилаючись на угоду 2022 року з OSC, яка забороняє застосування примусових заходів.

10 травня комісія видала «розпорядження про проведення розслідування» з метою встановити, чи допускала Binance порушення канадського законодавства в галузі цінних паперів.

Криптобіржа Bybit оголосила про звільнення з Канади

Криптовалютна біржа Bybit повідомила про звільнення з канадського ринку. Причиною, як і у випадку з Binance, стали нові регуляторні норми країни.

Учора, 31 травня, біржа Bybit припинила реєстрацію нових користувачів із Канади. Існуючі користувачі не зможуть робити депозити, збільшувати свої позиції та відкривати нові контракти. Усі відкриті угоди мають бути закриті до 30 вересня.

Минулого року уряд країни опублікував нові правила для криптофірм. Зокрема, криптовалютні біржі повинні зберігати активи користувачів окремо від активів компанії та використовувати сторонній кастодіальний сервіс.

Китайська поліція закрила стартап Trust Reserve, який випустив стейблкоїн із прив'язкою до юаня

Влада материкового Китаю продовжує політику переслідування криптовалютних компаній. Днями було затримано команду проекту Trust Reserve, яка стоїть за прив'язаним до юаня стейблкоіном CNHC.

Про затримання в Trust Reserve повідомлено членів сімей співробітників, офіс проекту в Шанхаї закрито.

Компанія Trust Reserve, раніше відома під ім'ям CNHC Group, випустила прив'язаний до юаня стейблкоїн CNHC у 2021 році, а пізніше прив'язаний до гонконгського долара токен HKDC. При цьому обидва стейблкоїни були доступні лише на одній централізованій біржі TruBit Pro.

Керівництво компанії планувало значно збільшити доступність стейблкоїнів на інших централізованих майданчиках. Це, вважають місцеві ЗМІ, і привернуло увагу китайської влади, адже у Піднебесній криптовалюти заборонені.

Binance звільняє 20% свого персоналу

Найбільша криптобіржа світу у червні має намір скоротити п'яту частину штатних співробітників. За даними Wu Blockchain, факт скорочення персоналу підтвердили люди, яким надійшло відповідне повідомлення про звільнення.

Очікується, що всього Binance скоротить близько 20% з 8 000 співробітників по всьому світу. Звільнення у криптовалютному бізнесі можуть мати серйозні наслідки.

По-перше, це може вплинути на моральний дух решти персоналу, знизивши продуктивність. По-друге, знизити довіру ринку, тим самим вплинувши на ціну криптоактивів.

Відповідаючи на запити ЗМІ, представники Binance запевнили, що скорочення штату не пов'язане із питаннями оптимізації.