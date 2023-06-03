Росія продовжує продавати золото із резервного фонду Путіна через дефіцит бюджету

Міністерство фінансів Росії у травні 2023 року продовжило продавати золото із Фонду національного добробуту (ФНБ), створеного під керівництвом Володимира Путіна, щоб покрити дефіцит бюджету. Про це йдеться у даних російського Мінфіну, повідомляє Прайм.

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За місяць обсяг золота у складі ФНБ зменшився до 517,11 тонни, порівняно із 520,95 тонни станом на 1 травня, 527,38 тонни — на 1 квітня, 539,25 тонни — на 1 березня, 551,28 тонни — на 1 лютого та 554,91 тонни на 1 січня 2023 року.

Саме у січні Міністерство фінансів Росії вперше продало невеликий обсяг золота (3,6 тонни) із ФНБ.

Загалом станом на 1 червня обсяг ФНБ склав 12,35 трлн рублів, що еквівалентно $153,1 млрд. За місяць обсяг Фонду зменшився на 0,13 трлн рублів або на $1,9 млрд.

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На окремих рахунках з обліку коштів ФНБ у Банку Росії розміщено:

9,05 млрд євро,

285,73 млрд китайських юанів,

517,1 тонни золота.

Сукупний дохід від розміщення коштів ФНБ на рахунках в іноземній валюті в ЦБ становив $55,2 млн, або 4,45 млрд рублів.

Таким чином, у травні обсяг євро, рублів та золота у складі ФНБ зменшився, а юанів — зріс на 2,6 млрд.