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3 червня 2023, 12:11 Читать на русском

Росія продовжує продавати золото із резервного фонду Путіна через дефіцит бюджету

Міністерство фінансів Росії у травні 2023 року продовжило продавати золото із Фонду національного добробуту (ФНБ), створеного під керівництвом Володимира Путіна, щоб покрити дефіцит бюджету. Про це йдеться у даних російського Мінфіну, повідомляє Прайм.

Міністерство фінансів Росії у травні 2023 року продовжило продавати золото із Фонду національного добробуту (ФНБ), створеного під керівництвом Володимира Путіна, щоб покрити дефіцит бюджету.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За місяць обсяг золота у складі ФНБ зменшився до 517,11 тонни, порівняно із 520,95 тонни станом на 1 травня, 527,38 тонни — на 1 квітня, 539,25 тонни — на 1 березня, 551,28 тонни — на 1 лютого та 554,91 тонни на 1 січня 2023 року.

Саме у січні Міністерство фінансів Росії вперше продало невеликий обсяг золота (3,6 тонни) із ФНБ.

Загалом станом на 1 червня обсяг ФНБ склав 12,35 трлн рублів, що еквівалентно $153,1 млрд. За місяць обсяг Фонду зменшився на 0,13 трлн рублів або на $1,9 млрд.

Читайте також: Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом — Reuters

На окремих рахунках з обліку коштів ФНБ у Банку Росії розміщено:

  • 9,05 млрд євро,
  • 285,73 млрд китайських юанів,
  • 517,1 тонни золота.

Сукупний дохід від розміщення коштів ФНБ на рахунках в іноземній валюті в ЦБ становив $55,2 млн, або 4,45 млрд рублів.

Таким чином, у травні обсяг євро, рублів та золота у складі ФНБ зменшився, а юанів — зріс на 2,6 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 червня 2023, 13:05
#
Як же технічно тупін і ко розвалюють рф.
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0
bonv
bonv
3 червня 2023, 13:08
#
Не одним хмизом. На російській Чукотці, в Білібінському районі, стався дефіцит курячих яєць. Їх продають не більше як десяток в одні руки. Купити яйця можна лише за паспортом. Про це повідомив голова регіону Владислав Кузнєцов. «Високі ціни на продукти, яких ще не вистачає на всіх. Розповіли, що яйця продають людям лише за паспортом — підхід, як у 90-х роках!», — йдеться у його дописі. Тим часом російські засоби масової пропаганди пишуть, що в Білібіно живе близько 5,5 тис осіб — це 10% від населення Чукотки. До містечка яйця привозять з Анадиря, що розташований за 600 км. До слова, інформація про великі черги за яйцями в Білібіно з’явилася це у лютому. У квітні привезені з Магадана яйця продавали за 600 рублів за десяток.
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