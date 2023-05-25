Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом — Reuters

Об'єднані Арабські Емірати стали ключовим центром торгівлі російським золотом після того, як західні санкції перекрили більш традиційні експортні маршрути росії. Про це пише Reuters із посиланням на дані російської митниці.

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Імпорт золота

Дані, які містять відомості про майже тисячу поставок золота за рік від початку вторгнення в Україну, показують, що ОАЕ імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму $4,3 млрд — порівняно з лише 1,3 тонни протягом 2021 року.



Китай і Туреччина були наступними найбільшими країнами-пунктами призначення, кожна з яких імпортувала близько 20 тонн в період з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року. Разом з ОАЕ на ці три країни припадає 99,8% російського експорту золота згідно з митними даними за цей період.

Як нагадує видання, у перші дні після початку повномасштабної війни в Україні багато міжнародних банків, постачальників логістичних послуг і заводів з переробки дорогоцінних металів припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправлялося до Лондона. Але Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів заборонила російські злитки з 7 березня 2022 року, а до кінця серпня до цього рішення доєднались Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада і Японія.



Проте експорту дані показують, що російські виробники золота швидко знайшли нові ринки збуту в країнах, які не запроваджували санкцій проти Москви, таких як ОАЕ, Туреччина та Китай.

Своєю чергою, комітет із золотих злитків при уряді ОАЕ заявив, що в державі діють чіткі та надійні процедури боротьби з незаконними товарами, відмиванням грошей та суб'єктами, що потрапили під санкції.