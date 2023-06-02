Лоукостер Wizz Air оприлюднив ціну підписки на авіаквитки Wizz Multipass. Дана підписка дозволить протягом пів року літати один раз на місяць за фіксованою ціною. Про це повідомляє avianews.com.

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На даному етапі можна вибрати передплату на всі внутрішні авіарейси по Італії або всі міжнародні рейси з Польщі.

Щомісяця пасажир зможе обирати будь-який напрямок у рамках регіону підписки та оформлювати квиток в один бік або туди-назад залежно від того, який пакет він обрав.

Ціни

Мінімальна ціна Wizz Multipass для Польщі починається від 239 злотих (53 євро) на місяць, якщо пасажир літатиме лише в один бік, і від 478 злотих (106 євро) для перельотів туди-назад.

Для Італії мінімальна ціна передплати становить 37 євро на місяць для отримання квитків в один бік і 74 євро — для квитків туди-назад.

Перевезення багажу

Wizz Multipass за мінімальною вартістю включає перевезення тільки невеликої ручної поклажі з габаритами до 40×30×20 см. Пасажир може докупити велику ручну поклажу та багаж як додаткові послуги або одразу оформити дорожчу підписку, яка включатиме більше речей.

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Підписка та оформлення

Підписка на авіаквитки Wizz Air передбачає, що гроші зніматимуться з картки пасажира щомісяця протягом пів року. Скасувати передплату можна буде лише протягом 14 днів після її оформлення, якщо пасажир не здійснив переліт.

Оформляти квитки з Wizz Multipass необхідно щонайменше за 5 днів до вильоту на спеціальному сайті multipass.wizzair.com. Якщо пасажир не зможе полетіти якогось місяця, то квиток не можна перенести на наступний місяць.

Авіакомпанія також не дозволяє вносити зміни до вже оформленого квитка. Літати зможе лише той пасажир, який оформив передплату. Передати авіаквиток іншій людині не можна.