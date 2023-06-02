Мінекономіки модернізує програму «доступних кредитів 5-7-9%» для бізнесу на деокупованих територіях

Програма «Доступні кредити 5−7-9%» буде модернізована для реалізації запиту на фінансування бізнесу, що працює на деокупованих територіях, та переробних підприємств. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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«Бізнес, який працює на деокупованих територіях, потребує особливої уваги та фінансової підтримки, щоб мати можливість відновитись. Тому ми модернізуємо для них програму доступних кредитів, зважаючи на складні обставини, в яких перебувають ці підприємства.

Зокрема, пропонуємо знизити для них відсоткову ставку по кредиту та збільшити покриття портфельних гарантій", — заявила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Окрім того, для таких підприємств, а також для компаній переробної галузі пропонується збільшити ліміт кредиту та термін його видачі.

Серед інших питань щодо зміни програми доступних кредитів учасники нраади обговорювали також необхідність диференціювати деокуповані території за рівнем ризику, можливість надавати кредити підприємствам, які мають заборгованість по раніше отриманим кредитам, а також можливість скасування застави як умови кредитування, зважаючи на те, що основні фонди та майно багатьох компаній внаслідок дій агресора було знищено, викрадено чи пошкоджено.

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Також представники регіонів звернули увагу на складність для бізнесу виконати умову кредитування за програмою щодо надання звітності про діяльність підприємств за 2022 рік, коли на територіях велись активні бойові дії, фінансову документацію було знищено окупантами.

Окремо обговорювалися можливості запуску програм муніципальних гарантій.

Представники банківських установ та керівництво регіонів, частина територій яких були деокуповані, наголосили, що попит на програму доступного кредитування у бізнесу є, і він готовий нею скористатись задля відновлення своєї діяльності за умови зміни програми під його потреби.