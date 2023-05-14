Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення державної програми пільгового кредитування бізнесу «Доступні кредити 5−7−9%». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання.
Кабмін розширив програму «5-7-9» для бізнесу: хто зможе отримати пільгові кредити
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Хто може отримати кредити
Тепер кредити під пільгові відсотки зможуть отримати ТЕЦ та ТЕС, щоб відновити пошкоджене через російські обстріли обладнання.
Нагадаємо
Раніше Кабмін скасував нульові ставки за кредитами «5−7−9%» у рамках оптимізації програми.
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Джерело: Мінфін
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