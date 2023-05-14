Кабмін розширив програму «5-7-9» для бізнесу: хто зможе отримати пільгові кредити

Кабінет міністрів ухвалив рішення про розширення державної програми пільгового кредитування бізнесу «Доступні кредити 5−7−9%». Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання.

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Хто може отримати кредити

Тепер кредити під пільгові відсотки зможуть отримати ТЕЦ та ТЕС, щоб відновити пошкоджене через російські обстріли обладнання.

Нагадаємо

Раніше Кабмін скасував нульові ставки за кредитами «5−7−9%» у рамках оптимізації програми.

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