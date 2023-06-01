Головне за четвер: Зернова угода, новий пакет військової допомоги від США та прогноз курсу валют на червень

ООН намагається врятувати зернову угоду. Як повідомив вчора ввечері Reuters, посилаючись на свої джерела, Організація запропонувала Києву, Москві та Анкарі розпочати підготовчу роботу для транзиту російського аміаку через територію України. Джерело Reuters також заявляє, що Україна та Туреччина нібито вже погодилися з цією пропозицією, і ООН чекає відповіді від росії. Що стоїть за цією новиною та як впливає на валютний ринок, розповість «Мінфін».

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $300 мільйонів

США оголосили про виділення Україні чергового пакета військової допомоги на $300 млн. Новий пакет містить додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерію, протитанкові засоби та боєприпаси, зокрема для стрілецької зброї.

Націоналізація Сенс Банку: що це змінить для фінансової системи і вкладників

Верховна Рада ухвалила закон, який відкриває можливість націоналізації Сенс Банку (колишній Альфа-Банк). Асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз розібрав, як націоналізація установи вплине на банківську систему України, та чи дорого обійдеться державі.

Прогноз курсу валют на червень 2023 року (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: прогноз курсу валют на червень 2023 року, прогноз курсу долара та євро на період з 1 по 7 червня.

Нафтогаз домовився про реструктуризацію дефолтних облігацій на $835 мільйонів

НАК «Нафтогаз України» досягла домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року на загальну суму $835 млн, за якими компанія допустила дефолт.