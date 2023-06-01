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1 червня 2023, 18:32 Читать на русском

Банки покращили прогноз розвитку ситуації у фінансовому секторі ‒ НБУ

Більшість опитаних Національним банком керівників банків та небанківських фінансових компаній повідомили про поліпшення стану фінансового сектору за останні шість місяців (57% замість 3% у листопаді 2022 року), а частка респондентів, що очікують погіршення в наступні пів року, скоротилася з 51% до 3%. Про це свідчать результати «Опитування про системні ризики фінансового сектору» за травень 2023 року.

Більшість опитаних Національним банком керівників банків та небанківських фінансових компаній повідомили про поліпшення стану фінансового сектору за останні шість місяців (57% замість 3% у листопаді 2022 року), а частка респондентів, що очікують погіршення в наступні пів року, скоротилася з 51% до 3%.
Фото: НБУ

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Друге опитування поспіль респонденти поліпшують власні оцінки стійкості фінансового сектору до значних негативних подій. Частка опитаних, які оцінили стійкість фінсектору як високу чи дуже високу, знову підвищилася. Загальний баланс відповідей досяг рекордного значення з початку опитування у травні 2018 року.

Водночас помітно змінилися в бік поліпшення оцінки загального рівня ризику у фінансовому секторі - частка респондентів, які вважали його рівень високим чи дуже високим, знизилася з 83% до 58%.

Учасники опитування продовжують поліпшувати власні оцінки поточного стану фінансового сектору — баланс відповідей (+11%) набув позитивного значення вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Ключові фактори

Ключовим для фінансового сектору, за результатами опитування, залишився ризик війни з росією, проте перелік головних ризиків зазнав суттєвих змін.

На друге місце повернувся фактор корупції, діяльності правоохоронних органів та судової системи. Досі з початку повномасштабної війни цей ризик ледве потрапляв до чільної десятки.

До п’ятірки ключових потрапили ризики шахрайства та кіберзагроз, ризики рівня економічної активності й вартості активів та якості застави.

Фактори рівня інфляції, обмінного курсу змістилися з лідерів до кінця двадцятки найбільших ризиків.

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Опитування

Опитування проводилось з 11 до 24 травня 2023 року за участю керівників 22 банків, десяти страховиків та трьох інвестиційних компаній. До вибірки не потрапили фінансові установи, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Підсумкові результати не зважувалися на розмір банку/компанії чи їхньої частки на ринку — усі відповіді рівноцінні.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
1 червня 2023, 18:37
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Під час війни доля непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України збільшилася до 39,3% станом на 1 травня з 38,8% станом на 1 квітня. Як повідомляє прес-служба НБУ, обсяг кредитів, за якими не виконуються зобов’язння, у квітні збільшився на 1,2 млрд грн. При цьому загальний обсяг кредитного портфеля банків зменшився на 11,1 млрд грн. Сума непрацюючих кредитів становить 435,3 млрд грн. Більша частина — 326 млрд грн — припадає на банки з державною часткою участі. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка таких кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року — з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року, а кредитний портфель — збільшувався.
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0
Pay Mob
Pay Mob
1 червня 2023, 19:05
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