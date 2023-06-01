Бізнес зберігає позитивні оцінки щодо результатів своєї діяльності — НБУ

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності, попри повномасштабну війну, що триває. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, повідомляє пресслужба регулятора.

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«Успішне відновлення енергосистеми, пожвавлення внутрішнього попиту, зокрема завдяки поступовому поверненню українців з-за кордону, а також зміцнення курсу гривні сприяли позитивним настроям респондентів щодо економічних результатів у найближчій перспективі», — йдеться в повідомленні.

У травні 2023 року ІОДА залишився вище нейтрального рівня (50 пунктів) і становив 50.5 проти 51.5 у квітні.

Підприємства будівництва

Підприємства будівництва найсуттєвіше порівняно з іншими секторами поліпшили оцінки та вперше за півтора року очікували зростання своїх економічних результатів з огляду на сезонний фактор, поступове поновлення роботи більшості вітчизняних виробників будівельних матеріалів та пожвавлення попиту: секторальний індекс у травні становив 51.3 (у квітні - 44.9).

Респонденти очікували зростання обсягу будівництва й обсягу закупівлі сировини та матеріалів, а також не прогнозували зміни обсягу нових замовлень.

Будівельники суттєво посилили свої очікування щодо зростання закупівлі послуг підрядників та незначно поліпшили прогнози щодо доступності підрядників.

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Підприємства торгівлі

Підприємства торгівлі дещо послабили, але зберегли найоптимістичніші оцінки результатів та перспектив своєї діяльності, зважаючи на пожвавлення споживчого попиту та уповільнення інфляції: секторальний індекс у травні становив 52.7 порівняно з 57.6 у квітні.

Респонденти зберегли високі оцінки щодо товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Водночас вони були налаштовані на повільніше здорожчання товарів, закуплених для продажу, послабили свої оцінки щодо зростання закупівельних цін та відновили очікування щодо зниження торгівельної маржі.

Підприємства промисловості

Підприємства промисловості третій місяць поспіль очікували зростання своїх економічних результатів завдяки надійному енергопостачанню та новим логістичним шляхам: секторальний індекс у травні становив 50.4 порівняно із 50.5 у квітні.

Респонденти вищими темпами, ніж місяць тому, очікували зростання обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень, у тому числі експортних. Водночас дещо посилились негативні оцінки обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень).

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Підприємства сфери послуг

Підприємства сфери послуг єдині серед інших секторів зберегли негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив: секторальний індекс становив 48.9 порівняно з 48.8 у квітні.

Респонденти другий місяць поспіль прогнозували зростання обсягу наданих послуг та вперше з жовтня 2021 року очікували збільшення обсягу нових замовлень, натомість надали негативні оцінки щодо обсягів послуг у процесі виконання.

«Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, зберегли високі очікування щодо зростання закупівельних цін на сировину та товари постачальників, а також тарифів на власну продукцію/послуги», — зазначив регулятор.

Опитування

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 24 травня 2023 року. В опитуванні взяло участь 487 підприємств.

Серед опитаних підприємств 45.4% - компанії промисловості, 29.8% - сфери послуг, 20.5% - торгівлі, 4.3% - будівництва; 32.2% респондентів — великі підприємства, 30.4% - середні, 37.4% - малі.

32.2% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.0% - лише експортні операції, 17.0% - лише імпортні операції, 41.7% - не здійснюють зовнішні економічні операції.