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1 червня 2023, 16:00 Читать на русском

Інституційні інвестори продовжують позбавлятися Bitcoin

Протягом останніх півтора місяця фонди, що спеціалізуються на цифрових валютах, фіксують скорочення вкладень. За минулий тиждень їхній обсяг досяг $39 мільйонів, а за 6 тижнів склав $200 мільйонів, повідомляють у LBLV. Найбільш активно інвестори продають Bitcoin, а найістотніша частка таких транзакцій припадає на Сполучені Штати.

Регулюючі органи все ще відмовляють у задоволенні заяв на установу ETF, яка займатиметься спотовим Bitcoin. Допускаються лише фонди на ф'ючерси із першою цифровою валютою світу. Найбільша подібна структура у Сполучених Штатах на сьогоднішній день — це ProShares Bitcoin Strategy. Саме цей фонд і фіксує найсильніший відтік вкладень.

Тенденція, яку зараз можна відстежувати, частково зумовлена особливостями роботи ф'ючерсів. У міру того, як закінчуються терміни дії контрактів, фонд здійснює нові придбання, але торгівля між ними здійснюватиметься з різницею. Нині вартість контрактів, у яких поставки здійснюються пізніше, вища, ніж в тих, що закінчаться раніше.

Привабливість інвестицій у Bitcoin знижується через контанго ф'ючерсів

Зараз під час переходу між контрактами фонд купує новий за вищою ціною, що призводить до фінансових втрат. Через такий «відплив контанго» вкладення за допомогою ETF з перших днів 2023-го вже на 14% поступаються Bitcoin.

Через тенденцію «ведмедів», що спостерігалася більшу частину минулого року, BITO поступався Bitcoin лише на 1,8%, що є допустимою розбіжністю. Але після того, як цифрові валюти знову почали дорожчати, контанго зросло, а прибутки ринкових гравців знизилися.

Експерти застерігають, що з високою ймовірністю проблема високого контанго залишиться, оскільки підвищення вартості цифрових активів, швидше за все, продовжиться. У той же час, як зазначає LBLV, привабливість довгострокових вкладень у Bitcoin за допомогою ETF на ф'ючерсні контракти продовжує знижуватись.

Ярослав Кравцов, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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