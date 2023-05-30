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30 травня 2023, 14:01 Читать на русском

Гранти для жіночого і сімейного бізнесу: як отримати до $35 тисяч

В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств — у межах ініціативи планується надання грантів у розмірі від $10 до $35 тисяч. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств — у межах ініціативи планується надання грантів у розмірі від $10 до $35 тисяч.
Фото: projectkesher.org.uа

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Що відомо про програму

Малі та середні сімейні й жіночі підприємства мають шанс отримати гранти на розвиток бізнесу через програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Грантову підтримку може бути надано на такі напрями:

  • релокація бізнесу,
  • відкриття нового напряму бізнесу,
  • масштабування бізнесу на території України,
  • вихід на міжнародні ринки.

Читайте: Український бізнес може отримати до $90 тисяч доларів від USAID: умови програми

Хто допускається

До участі у грантовому відборі допускатимуться лише грантові заявки від юросіб та фізосіб-підприємців, які відповідним чином зареєстровані згідно із законодавством.

При цьому під час конкурсу не розглядатимуться грантові заявки від бізнесів, основна діяльність яких передбачає перепродаж товарів і послуг.

Процес подання заявок відбуватиметься в один етап.

«Заявники повинні подати заповнену грантову заявку (Додаток А) та деталізований бюджет гранту (Додаток B). Інструкції щодо заповнення заявки та шаблони доступні у форматі Word за цим посиланням.

Заявки на участь у програмі можна подати до 24 липня 2023 року", — додали в міністерстві.

Більше інформації про заявку, необхідні документи та критерії відбору — за посиланням.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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