В Україні стартує програма грантів для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств — у межах ініціативи планується надання грантів у розмірі від $10 до $35 тисяч. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Гранти для жіночого і сімейного бізнесу: як отримати до $35 тисяч
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Що відомо про програму
Малі та середні сімейні й жіночі підприємства мають шанс отримати гранти на розвиток бізнесу через програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України».
Грантову підтримку може бути надано на такі напрями:
- релокація бізнесу,
- відкриття нового напряму бізнесу,
- масштабування бізнесу на території України,
- вихід на міжнародні ринки.
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Хто допускається
До участі у грантовому відборі допускатимуться лише грантові заявки від юросіб та фізосіб-підприємців, які відповідним чином зареєстровані згідно із законодавством.
При цьому під час конкурсу не розглядатимуться грантові заявки від бізнесів, основна діяльність яких передбачає перепродаж товарів і послуг.
Процес подання заявок відбуватиметься в один етап.
«Заявники повинні подати заповнену грантову заявку (Додаток А) та деталізований бюджет гранту (Додаток B). Інструкції щодо заповнення заявки та шаблони доступні у форматі Word за цим посиланням.
Заявки на участь у програмі можна подати до 24 липня 2023 року", — додали в міністерстві.
Більше інформації про заявку, необхідні документи та критерії відбору — за посиланням.
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