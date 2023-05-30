Гранти для жіночого і сімейного бізнесу: як отримати до $35 тисяч

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Що відомо про програму

Малі та середні сімейні й жіночі підприємства мають шанс отримати гранти на розвиток бізнесу через програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Грантову підтримку може бути надано на такі напрями:

релокація бізнесу,

відкриття нового напряму бізнесу,

масштабування бізнесу на території України,

вихід на міжнародні ринки.

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Хто допускається

До участі у грантовому відборі допускатимуться лише грантові заявки від юросіб та фізосіб-підприємців, які відповідним чином зареєстровані згідно із законодавством.

При цьому під час конкурсу не розглядатимуться грантові заявки від бізнесів, основна діяльність яких передбачає перепродаж товарів і послуг.

Процес подання заявок відбуватиметься в один етап.

«Заявники повинні подати заповнену грантову заявку (Додаток А) та деталізований бюджет гранту (Додаток B). Інструкції щодо заповнення заявки та шаблони доступні у форматі Word за цим посиланням.

Заявки на участь у програмі можна подати до 24 липня 2023 року", — додали в міністерстві.

Більше інформації про заявку, необхідні документи та критерії відбору — за посиланням.