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30 травня 2023, 10:46 Читать на русском

Український бізнес може отримати до $90 тисяч доларів від USAID: умови програми

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках програми «Конкурентоспроможна економіка України» виділило $2 млн на гранти українському малому та середньому бізнесу, повідомляє прес-служба Міністерства економіки.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках програми «Конкурентоспроможна економіка України» виділило $2 млн на гранти українському малому та середньому бізнесу, повідомляє прес-служба Міністерства економіки.►Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомо про програмуУ рамках програми передбачено надання близько 30 грантів у розмірі від 35 000 до 90 000 доларів.

►Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про програму

У рамках програми передбачено надання близько 30 грантів у розмірі від 35 000 до 90 000 доларів.

Пріоритетними галузями для надання грантової підтримки є інформаційні технології, інжиніринг, виробництво, а також креативні індустрії та послуги. Також програму відкрито до заявок на підтримку інших секторів, які відповідають критеріям відбору.

Хто отримає гранти

Гранти отримають підприємці, які бажають вийти на закордонні ринки та брати участь у міжнародних торгових заходах.

Прийом заявок

Прийом заявок триватиме до 15 вересня 2023 року поетапно з такими дедлайнами: 25 червня (для торгових заходів з 20 серпня 2023 року до 14 лютого 2024 року) та 15 вересня 2023 року (для торговельних заходів з 15 лютого 2024 року до 15 серпня).

«Підприємці продовжують працювати та експортувати за кордон, просуваючи бренд України на світовій торговій арені. Грантова підтримка — це можливість для бізнесу реалізувати нові проекти, знайти бізнес-партнерів, диверсифікувати виробництво та експорт», — прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона додала, що пріоритетними галузями для розширення українського експорту є продукція аграрної та харчової галузей, продукція та послуги ІТ-сфери, меблевої галузі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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