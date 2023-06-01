Фінська авіакомпанія дає українцям знижку 95% на квитки в Гельсінкі

Фінська авіакомпанія Finnair пропонує знижку 95% для українців на авіаквитки до Гельсінкі при польоті до 30 вересня 2023 року з п’яти міст Європи. Про це повідомляє avianews.com.

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Знижка поширюється на тариф, але не діє на збори аеропорту.

Придбати квитки за зниженою ціною можна тільки в один бік з аеропортів Кракова, Варшави, Гданська, Будапешта та Праги в Гельсінкі.

Виняток

Винятком є рейс Варшава-Гельсінкі AY1144 — на нього знижка не діє.

Як отримати знижку

Авіаквитки на рейси Finnair за зниженою ціною можна купити на сайті авіакомпанії. Для цього необхідно натиснути «Use a discount code» та додати у форму бронювання промо-код UKRAINE95.

Квиток необхідно шукати лише в один бік із Кракова, Варшави, Гданська, Будапешта та Праги у Гельсінкі. Для цього потрібно обрати «One way» у формі бронювання. Якщо вибрати квитки в обидві сторони, знижка не діє.

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Ціна

Стандартна ціна перельоту з Кракова в Гельсінкі на 20 липня складає 1027 злотих за тарифом Economy Classic. Він включає 8 кг ручної поклажі та багаж до 23 кг.

Якщо використати промо-код UKRAINE95, то ціна квитка знижується до 102 злотих (22 євро).