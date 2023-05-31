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31 травня 2023, 9:29 Читать на русском

Капіталізація Nvidia нарешті досягла $1 трильйона

Американська компанія Nvidia у вівторок, 30 травня, стала першим виробником чипів, який приєднався до клубу компаній з капіталом в $1 трлн. Про це повідомляє Reuters.

Американська компанія Nvidia у вівторок, 30 травня, стала першим виробником чипів, який приєднався до клубу компаній з капіталом в $1 трлн.
Фото: nvidia.com

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Менш ніж за вісім місяців вартість акцій компанії зросла втричі, відображаючи сплеск інтересу до штучного інтелекту після успіху ChatGPT.

З жовтня Nvidia зросла приблизно на 200%. Акції компанії у вівторок закрилися на рівні $401,11, при цьому на піці вони торгувались за $404,91 за акцію.

Лише чотири інші американські компанії наразі оцінюються в понад $1 трлн:

  • Apple,
  • Alphabet,
  • Microsoft,
  • Amazon.

«Ми розглядаємо Nvidia як найважливішу компанію на планеті в епоху, яка швидко змінюється до такої, яка буде підкреслюватися більшими можливостями штучного інтелекту», — заявив Анджело Зіно, аналітик CFRA Research.

Читайте також: Nvidia вже по $380: чому Кеті Вуд кусає лікті

У США капіталізацію в $1 трлн першою досягла Apple. Риночна вартість цієї компанії вперше перевищила дану відмітку в серпні 2018 року. У вересні 2018 року вашу планку подолав Amazon. Потім це вдалося Microsoft у квітні 2019 року.

Вартість Alphabet, материнської компанії Google, вперше подолала відмітку в $1 трлн у 2020 році.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Nvidia стане першим виробником чіпів у США, вартість якого перевищує $1 трильйон.

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Джерело: Мінфін
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