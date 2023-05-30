Nvidia стане першим виробником чіпів у США, вартість якого перевищує $1 трильйон

Американська компанія Nvidia у вівторок, 30 травня, була на шляху до того, щоб уперше перевищити ринкову капіталізацію $1 трлн, що зробило б її першим виробником чіпів у США, який приєднався до клубу компаній з капіталізацією в трильйон доларів. Про це повідомляє Reuters.

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Акції Nvidia

Акції компанії востаннє зросли на 3,8% до $404,17 на премаркеті.

Meta, вартість якої на момент останнього закриття оцінювалася приблизно $670 млрд, у 2021 році досягла межі ринкової капіталізації в трильйон доларів.

До списку американських компаній з капіталізацією $1 трлн входять:

Apple,

Alphabet,

Microsoft,

Amazon.

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Популярність штучного інтелекту спровокувала дефіцит на чіпи. Попит на продукцію Nvidia призвів до зростання акцій компанії приблизно на 167%.

Виробники серверів та їх прямі клієнти кажуть, що їм доводиться чекати понад шість місяців, щоб отримати новітні графічні чіпи Nvidia.