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30 травня 2023, 8:46 Читать на русском

Нацбанк оштрафував «Швидко гроші» на 34 тисячі

Національний банк наклав на фінансову компанію ТОВ «Споживчий центр», яка працює під брендом «Швидко Гроші», штраф у розмірі 34 тисяч грн за результатами інспекційної перевірки. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк наклав на фінансову компанію ТОВ «Споживчий центр», яка працює під брендом «Швидко Гроші», штраф у розмірі 34 тисяч грн за результатами інспекційної перевірки.
Фото: ubr.ua

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Причина штрафу

В НБУ пояснили, що штраф наклали за надання завідомо недостовірної інформації, а також ненадання інформації та неподання документів на вимогу Нацбанку.

«Таке рішення ухвалено 26 травня 2023 року за результатами інспекційної перевірки Національного банку. Рішення набирає чинності з 29 травня 2023 року», — йдеться в повідомленні.

Читайте: В Україні за три місяці мікрокредитування зросло на 39% — Опендатабот

Нагадаємо

За даними Нацбанку, у першому кварталі 2023 року заборгованість українців за мікрокредитами зросла на 663 млн грн та становить 8,7 млрд грн. Сума взятих мікрокредитів також збільшилася на 39%. Середня сума угоди в першому кварталі 2023 року майже сягла показника напередодні великого вторгнення — 4912 грн.

Якщо протягом 2022 року заборгованості за мікрокредитами скоротилися на 5 млрд грн, то вже у першому кварталі 2023 року мікрокредитування набирає обертів. Так, за перші три місяці поточного року заборгованість українців перед МФО зросла на 663 млн грн — до 8,7 млрд грн.

Читайте: НБУ готується обмежити відсотки за мікрокредитами

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+35
MaxTirpiz
MaxTirpiz
30 травня 2023, 8:47
#
Копійчаний штраф
+
0
gorobezus
gorobezus
30 травня 2023, 9:23
#
Для всех финучреждений надо штрафы вводить от оборота, тогда это будет эффективным
+
0
yarg
yarg
30 травня 2023, 9:27
#
Та вообще для всех.
чего мелочится ?
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