Національний банк наклав на фінансову компанію ТОВ «Споживчий центр», яка працює під брендом «Швидко Гроші», штраф у розмірі 34 тисяч грн за результатами інспекційної перевірки. Про це повідомила пресслужба регулятора.
Нацбанк оштрафував «Швидко гроші» на 34 тисячі
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Причина штрафу
В НБУ пояснили, що штраф наклали за надання завідомо недостовірної інформації, а також ненадання інформації та неподання документів на вимогу Нацбанку.
«Таке рішення ухвалено 26 травня 2023 року за результатами інспекційної перевірки Національного банку. Рішення набирає чинності з 29 травня 2023 року», — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо
За даними Нацбанку, у першому кварталі 2023 року заборгованість українців за мікрокредитами зросла на 663 млн грн та становить 8,7 млрд грн. Сума взятих мікрокредитів також збільшилася на 39%. Середня сума угоди в першому кварталі 2023 року майже сягла показника напередодні великого вторгнення — 4912 грн.
Якщо протягом 2022 року заборгованості за мікрокредитами скоротилися на 5 млрд грн, то вже у першому кварталі 2023 року мікрокредитування набирає обертів. Так, за перші три місяці поточного року заборгованість українців перед МФО зросла на 663 млн грн — до 8,7 млрд грн.
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