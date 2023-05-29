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29 травня 2023, 18:41 Читать на русском

Частка п'яти бігтехів у S&P 500 зросла до 25%. Що це означає

Ринкова вартість п'яти технологічних компаній — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon та NVIDIA— досягла 25% загальної капіталізації всього індексу S&P 500. Такий значний вплив цих компаній на широкий ринок несе в собі ризики для інвесторів, пише Business Insider.

Ринкова вартість п'яти технологічних компаній — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon та NVIDIA— досягла 25% загальної капіталізації всього індексу S&P 500.

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Що відомо

Це перший випадок в історії, коли п'ять найдорожчих громадських компаній США належать до однієї галузі.

За даними британської компанії з управління активами Schroders, попереднього разу вага топ-5 компаній в індексі перевищувала 25% понад півстоліття тому — у 1960-х роках. Але тоді це були компанії різних секторів економіки — AT&T, General Motors, Dupont, Exxon і General Electric.

Акції компаній з однієї галузі, як правило, залежать від тих самих макроекономічних факторів. Для ІТ-сектору це, наприклад, відсоткові ставки. Їхнє зростання б'є по технологічних компаніях сильніше, ніж за іншими, оскільки вони більше залежать від позикових коштів.

За словами засновника аналітичної компанії Minerva Analysis Кетлін Брукс, через великий вплив технологічних компаній на широкий ринок він тепер більш уразливий перед різкими коливаннями цін на акції бігтехів.

«Якщо процентні ставки зростуть до 7%, як попереджав днями Джеймі Даймон, це стане поганою новиною для всього ринку», — сказала Брукс.

Нагадаємо

Раніше цього місяця глава JPMorgan Сhase Джеймі Даймон не виключив, що ключова ставка в США збільшиться до 7%. Нині вона становить 5−5,25%.

Зростання S&P 500 цього року було зумовлене здебільшого ралі в акціях бігтехів.

З початку року котирування кожної з п'яти компаній зросли на десятки відсотків, при цьому папери тієї ж NVIDIA подорожчали більш ніж вдвічі. Попиту на акції сприяли очікування зниження ставки в США вже цього року та розвиток технологій, пов'язаних із штучним інтелектом.

Внаслідок цього технологічний індекс NASDAQ 100 з початку року підскочив на 30,7%. Для порівняння, S&P 500 за цей час додав 9,53%. Котирування SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT), який відстежує динаміку акцій у S&P 500, за винятком технологічного сектора, з початку року додали лише 2,12%.

Стрімке зростання акцій в IT-секторі на тлі ажіотажу навколо штучного інтелекту викликало побоювання, що на ринку сформувалася нова бульбашка. Проте професор фінансів Уортонської школи бізнесу при Університеті Пенсільванії Джеремі Сігел заявив, що страхи перебільшені, а бульбашки на ринку ще немає.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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