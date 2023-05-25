Акції NVIDIA злетіли майже на 30% та оновили історичний максимум

Чистий прибуток досяг $2,04 млрд, що на 25,92% більше, ніж роком раніше.

Скоригований прибуток на акцію склав $1,09 проти прогнозу в $0,92. Bloomberg зазначає, що прибуток перевершив прогноз найсильніше за останні п'ять років.

Високі результати цього підрозділу обумовлені попитом на чіпи з боку постачальників хмарних послуг та компаній споживчого сектору, що розвивають технології, пов'язані зі штучним інтелектом.

У поточному кварталі NVIDIA очікує виручку близько $11 млрд (можливе відхилення на 2% у той чи бік). Це на 33% більше, ніж роком раніше. Прогноз компанії також підтримав попит на акції, оскільки на Уолл-стріт розраховували на виручку $7,15 млрд. Якщо компанія зуміє реалізувати свої плани, поточний квартал може стати найкращим в її історії.

В інвесткомпанії Sanford C. Bernstein відзначили, що NVIDIA, мабуть, знаходиться в унікальному положенні. Компанія не дає прогнозів щодо сегментів, проте, виходячи із загального прогнозу щодо виручки, у поточному кварталі доходи підрозділу дата-центрів мають зрости відразу на 75%.

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