NVIDIA після закриття основної торгової сесії представила квартальний звіт, який перевершив очікування Уолл-стріт. Після цього акції злетіли на постмаркеті NASDAQ на 29,34%, до $394,97 за штуку, оновивши історичний максимум.
Акції NVIDIA злетіли майже на 30% та оновили історичний максимум
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Прибуток NVIDIA
За підсумками постмаркету папери скоригувалися до $380,6, що все ще на 24,63% вище за рівень закриття основної торгової сесії.
Виторг NVIDIA у першому фінансовому кварталі скоротився рік до року на 13%, до $7,19 млрд. При цьому порівняно з попереднім кварталом він зріс на 19%. Аналітики, опитані Refinitiv, очікували виторг у $6,52 млрд.
Чистий прибуток досяг $2,04 млрд, що на 25,92% більше, ніж роком раніше.
Скоригований прибуток на акцію склав $1,09 проти прогнозу в $0,92. Bloomberg зазначає, що прибуток перевершив прогноз найсильніше за останні п'ять років.
Продаж чіпів для центрів обробки даних приніс NVIDIA рекордні $4,28 млрд (+14%) замість очікуваних $3,9 млрд.
Високі результати цього підрозділу обумовлені попитом на чіпи з боку постачальників хмарних послуг та компаній споживчого сектору, що розвивають технології, пов'язані зі штучним інтелектом.
У поточному кварталі NVIDIA очікує виручку близько $11 млрд (можливе відхилення на 2% у той чи бік). Це на 33% більше, ніж роком раніше. Прогноз компанії також підтримав попит на акції, оскільки на Уолл-стріт розраховували на виручку $7,15 млрд. Якщо компанія зуміє реалізувати свої плани, поточний квартал може стати найкращим в її історії.
В інвесткомпанії Sanford C. Bernstein відзначили, що NVIDIA, мабуть, знаходиться в унікальному положенні. Компанія не дає прогнозів щодо сегментів, проте, виходячи із загального прогнозу щодо виручки, у поточному кварталі доходи підрозділу дата-центрів мають зрости відразу на 75%.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промокод на 10% знижку: minfin10.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб краще дізнатися наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділити більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .
Коментарі - 1