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29 травня 2023, 12:37 Читать на русском

У Британії хочуть обмежити ціни на продукти харчування для боротьби з інфляцією

Уряд Великобританії розробляє план щодо обмеження роздрібними продавцями цін на основні продукти харчування, такі як хліб та молоко, пише The Telegraph.

Уряд Великобританії розробляє план щодо обмеження роздрібними продавцями цін на основні продукти харчування, такі як хліб та молоко, пише The Telegraph.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиБоротьба з інфляцієюЦей крок стане найбільшою спробою керувати цінами в супермаркетах з часів контролю, встановленого прем'єр-міністром Едвардом Хітом у 1973 році.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Боротьба з інфляцією

Цей крок стане найбільшою спробою керувати цінами в супермаркетах з часів контролю, встановленого прем'єр-міністром Едвардом Хітом у 1973 році.

Пропозиція укласти угоди щодо стелі цін на продукти харчування останні два тижні обговорювалася в уряді та серед представників галузі.

У Великій Британії зростає занепокоєння щодо постійного тиску на фінанси домогосподарств через інфляцію та зростання вартості запозичень.

Джерело в міністерстві фінансів відзначило, що «інфляція більш стійка, і її важче позбутися, ніж очікувалося».

Базова інфляція в країні у квітні зросла до 6,8%, найвищого рівня за 31 рік. Великобританія має найвищий рівень інфляції серед G7, поряд із Італією.

Міністр фінансів Джеремі Хант заявив, що зниження податків малоймовірне до наступної весни.

Нагадаємо

У квітні інфляція на споживчому ринку України порівняно з квітнем минулого року становила 17,9%. Інфляція у річному вирахуванні становила 21,3%, отже, за місяць вона серйозно сповільнилася.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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