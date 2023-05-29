У Британії хочуть обмежити ціни на продукти харчування для боротьби з інфляцією

Уряд Великобританії розробляє план щодо обмеження роздрібними продавцями цін на основні продукти харчування, такі як хліб та молоко, пише The Telegraph.

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Боротьба з інфляцією

Цей крок стане найбільшою спробою керувати цінами в супермаркетах з часів контролю, встановленого прем'єр-міністром Едвардом Хітом у 1973 році.

Пропозиція укласти угоди щодо стелі цін на продукти харчування останні два тижні обговорювалася в уряді та серед представників галузі.

У Великій Британії зростає занепокоєння щодо постійного тиску на фінанси домогосподарств через інфляцію та зростання вартості запозичень.

Джерело в міністерстві фінансів відзначило, що «інфляція більш стійка, і її важче позбутися, ніж очікувалося».

Базова інфляція в країні у квітні зросла до 6,8%, найвищого рівня за 31 рік. Великобританія має найвищий рівень інфляції серед G7, поряд із Італією.

Міністр фінансів Джеремі Хант заявив, що зниження податків малоймовірне до наступної весни.

Нагадаємо

У квітні інфляція на споживчому ринку України порівняно з квітнем минулого року становила 17,9%. Інфляція у річному вирахуванні становила 21,3%, отже, за місяць вона серйозно сповільнилася.