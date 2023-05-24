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24 травня 2023, 11:33 Читать на русском

Інфляція у Великій Британії у квітні сповільнилася до 8,7%

У квітні 2023 року споживчі ціни у Великій Британії у квітні зросли на 8,7% у річному вираженні, свідчать дані Національного статистичного управління (ONS) країни.

У квітні 2023 року споживчі ціни у Великій Британії у квітні зросли на 8,7% у річному вираженні, свідчать дані Національного статистичного управління (ONS) країни.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк змінилися ціниІнфляція сповільнилася порівняно з 10,1% у березні.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилися ціни

Інфляція сповільнилася порівняно з 10,1% у березні.

При цьому аналітики чекали на уповільнення зростання цін до 8,2%, показувало опитування Trading Economics.

Зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої у квітні сповільнилося до 19,1% з 19,2% у березні. Вартість комунальних послуг збільшилась на 12,3%, транспортних — на 1,5%. Ціни в ресторанах та готелях підвищилися на 10,2%.

Споживчі ціни зросли на 1,2% порівняно з березнем, коли їхнє піднесення склало 0,8%. Експерти в середньому очікували на збереження темпів зростання на рівні попереднього місяця.

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Ціни без урахування продуктів харчування, алкоголю, тютюну та енергоносіїв (базова інфляція, CPI Core) у квітні підвищилися на 6,8% за рік та на 1,3% за місяць. У березні перший показник зріс на 6,2%, а другий збільшився на 0,7%.

Роздрібні ціни (індекс RPI) у квітні підскочили на 11,4% у річному вираженні (у березні зростання склало 13,5%). Саме індекс RPI використовується британськими роботодавцями під час проведення переговорів про зарплату. Різниця в динаміці індексів CPI та RPI пов'язана з урахуванням витрат на житло у RPI, а також різною вагою авіатарифів, страхування та цін на бензин.

У помісячному порівнянні індекс RPI збільшився на 1,5% у квітні після підйому на 0,7% у березні.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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