У квітні 2023 року споживчі ціни у Великій Британії у квітні зросли на 8,7% у річному вираженні, свідчать дані Національного статистичного управління (ONS) країни.
Інфляція у Великій Британії у квітні сповільнилася до 8,7%
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Як змінилися ціни
Інфляція сповільнилася порівняно з 10,1% у березні.
При цьому аналітики чекали на уповільнення зростання цін до 8,2%, показувало опитування Trading Economics.
Зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої у квітні сповільнилося до 19,1% з 19,2% у березні. Вартість комунальних послуг збільшилась на 12,3%, транспортних — на 1,5%. Ціни в ресторанах та готелях підвищилися на 10,2%.
Споживчі ціни зросли на 1,2% порівняно з березнем, коли їхнє піднесення склало 0,8%. Експерти в середньому очікували на збереження темпів зростання на рівні попереднього місяця.
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Ціни без урахування продуктів харчування, алкоголю, тютюну та енергоносіїв (базова інфляція, CPI Core) у квітні підвищилися на 6,8% за рік та на 1,3% за місяць. У березні перший показник зріс на 6,2%, а другий збільшився на 0,7%.
Роздрібні ціни (індекс RPI) у квітні підскочили на 11,4% у річному вираженні (у березні зростання склало 13,5%). Саме індекс RPI використовується британськими роботодавцями під час проведення переговорів про зарплату. Різниця в динаміці індексів CPI та RPI пов'язана з урахуванням витрат на житло у RPI, а також різною вагою авіатарифів, страхування та цін на бензин.
У помісячному порівнянні індекс RPI збільшився на 1,5% у квітні після підйому на 0,7% у березні.
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