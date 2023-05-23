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23 травня 2023, 16:18 Читать на русском

Рецесія скасовується: МВФ покращив прогноз щодо Великобританії

Міжнародний валютний фонд більше не очікує, що економіка Великобританії у 2023 році впаде у рецесію, повідомив Reuters із посиланням на презентацію МВФ.

Міжнародний валютний фонд більше не очікує, що економіка Великобританії у 2023 році впаде у рецесію, повідомив Reuters із посиланням на презентацію МВФ.►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПрогноз МВФЗгідно з новим прогнозом МВФ, ВВП Великобританії цього року зросте на 0,4%, у 2024 році — на 1% і продовжить зростання в середньому на 2% у 2025 та 2026 роках.
Фото: depositphotos

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Прогноз МВФ

Згідно з новим прогнозом МВФ, ВВП Великобританії цього року зросте на 0,4%, у 2024 році — на 1% і продовжить зростання в середньому на 2% у 2025 та 2026 роках.

У квітні фонд прогнозував зниження ВВП країни цього року на 0,3%.

У МВФ пояснили поліпшення прогнозу несподіваною стійкістю попиту у Великій Британії, чому сприяло швидше, ніж зазвичай, зростання заробітної плати, сприятлива податково-бюджетна політика та послаблення глобального тиску на ціни на енергоносії та глобальний ланцюжок поставок.

Читайте також: Економісти передбачили Великобританії найгіршу рецесію серед усіх країн G7 — Financial Times

МВФ покращив прогноз про рецесію у Великій Британії у 2023 році.

За прогнозом фонду, інфляція у Великій Британії до кінця року знизиться до 5%, при тому, що ще в березні вона перевищувала 10%, до середини 2025 року повернеться до цільового рівня 2%. Але щоб цього досягти, країні, «ймовірно, буде потрібно деяке подальше посилення грошово-кредитної політики, ставки, можливо, доведеться й надалі зберігати на високому рівні».

МВФ застеріг Лондон від «передчасного святкування», зазначивши, що високі ціни на енергоносії можуть змінитися постійним тиском високих цін і зарплат, що зростають, що може призвести до підвищених темпів зростання інфляції.

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Джерело: Мінфін
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