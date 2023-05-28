Мінфін США переніс термін настання дефолту на 5 червня

Дефолт у США може настати 5 червня, якщо Конгрес не підвищить або не призупинить дію стелі держборгу до цього часу, випливає з листа міністра фінансів Джанет Йеллен, опублікованого на сайті відомства.

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Ресурс майже вичерпано

За словами Йеллен, до цієї дати Мінфін вичерпає ресурси для виконання зобов'язань. 1−2 червня відомство планує виконати платежі на суму понад $130 млрд, до яких увійдуть виплати ветеранам, із соціальної допомоги та медичної допомоги, і ці витрати виснажать ресурси міністерства, написала Йеллен.

Вона повідомила, що протягом тижня з 5 червня Мінфін має виплатити та переказати близько $92 млрд.

Мінфін вдався до надзвичайної міри, уклавши угоду своп з цінних паперів на суму близько $2 млрд із Фондом пенсійного забезпечення та непрацездатності держслужбовців та Федеральним фінансовим банком, повідомила Йеллен.

Вона нагадала, що Мінфін не вдавався до цієї міри з 2015 року через її обмежену ефективність.

За словами Йеллен, вкрай низький рівень ресурсів, що залишилися, вимагає, щоб вона вичерпала «всі доступні надзвичайні заходи, щоб уникнути нездатності виконати всі зобов'язання уряду». Станом на 24 травня, у Мінфіну на подібні заходи залишалося лише $67 млрд, пише Bloomberg.

Стеля держборгу

У минулі роки, коли вирішувалося питання про підвищення стелі боргу, вжиття заходів в останній момент завдавало серйозних збитків бізнесу, довірі споживачів, підвищувало вартість короткострокових позик для платників податків і негативно позначалося на кредитному рейтингу США, зазначила Йеллен.

Вона заявила, що якщо Конгрес не збільшить ліміт держборгу, це обернеться труднощами для громадян, завдасть збитків глобальному лідерству США і поставить під сумнів їхню «здатність захищати інтереси національної безпеки». Міністр закликала Конгрес якнайшвидше «захистити повну віру та довіру».

Нагадаємо

Раніше Мінфін очікував настання дефолту 1 червня. Стелі держборгу $31,38 трлн США досягли 19 січня. За останні 40 років цей ліміт підвищувався 45 разів. Білий дім попередив, що дефолт завдасть серйозних збитків економіці США. 25 травня кредитне агентство Fitch Ratings попередило, що може знизити кредитний рейтинг США через невизначеність навколо боргу.

Поки що Білий дім не досяг угоди із законодавцями щодо підняття стелі держборгу.

Республіканці пропонували підвищити ліміт до березня 2024 року в обмін на обмеження видатків уряду на 10 років, з чим не погоджувалася адміністрація президента Джо Байдена.

Bloomberg повідомив, що сторони наблизилися до домовленості. За даними агентства, адміністрація Байдена відстояла збільшення видатків на оборону на 3% у 2024 році, а республіканці погодили прискорення видачі дозволів на проєкти, пов'язані з копалинами, обмеження збільшення бюджету податкової служби та термінів, на які будуть обмежені урядові витрати.