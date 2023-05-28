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28 травня 2023, 11:11 Читать на русском

В Україні запрацював закон про звільнення від податку на знищену нерухомість

В Україні запрацював закон про звільнення від податку на знищену нерухомість. Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

В Україні запрацював закон про звільнення від податку на знищену нерухомість.
Фото: slovoidilo.ua

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«6 травня набув чинності підписаний Президентом Закон № 3050-IX щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок агресії росії», — йдеться у повідомленні.

Що передбачає закон

Закон передбачає, що призупинення нарахування та сплати податку на знищену чи пошкоджену нерухомість (крім землі) починається з місяця, в якому нерухомість набула такого стану.

Підтверджувальними документами є складені акти за результатами огляду такого об'єкта нерухомості органом державної влади чи органом місцевого самоврядування.

Також з 1 січня 2023 року податок не нараховується та не сплачується на нерухоме майно, яке розташоване на території активних бойових дій або тимчасової окупації (за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, у якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній території).

Нагадаємо

10 травня Мініцифри запустило програму «єВідновлення», яка передбачає виплати коштів за пошкоджене чи зруйноване війною житло.

Три тисячі українців залишили заявки в перший день роботи державної програми компенсації за зруйноване житло «єВідновлення». Серед поданих заявок 41% стосується відновлення приватних будинків, майже 59% — це квартири.

За пошкоджені внаслідок бойових дій квартиру або будинок можна отримати до 200 000 грн, але обрахунок вартості відбудеться після того, як заявки оброблять представники місцевого самоврядування.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
28 травня 2023, 12:07
#
Які податки під час війни., коли житло знищене.
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