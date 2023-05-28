Данія запустила спеціальний інвестиційний фонд для України на загальну суму 1 млрд данських крон, що становить приблизно $133 млн. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Данія створила інвестиційний фонд для України на $133 мільйони
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Що відомо
Як зазначається, про запуск соціальної програми було оголошено під час Українського інвестиційного форуму в Копенгагені.
«Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова — $212 млн», — сказала міністр економіки Юлія Свириденко.
За її словами, спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, фінансуватиме проєкти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів.
Допомога аграріям
Так, у рамках форуму було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проєктів у сфері сільського господарства та агропереробки. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону — Нібулон, якому дадуть кредит на 25 млн євро, та Агрофьюжн — 15 млн євро.
Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у данських експортерів.
За словами Грибана, данський фонд не лише надаватиме фінансові гарантії, але й безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окремий щабель фінансових інститутів, які відкрили свої програми для України.
Також данський уряд планує суттєво збільшити ліміти і розширити програму фінансової допомоги для України.
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