Данія створила інвестиційний фонд для України на $133 мільйони

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Що відомо

Як зазначається, про запуск соціальної програми було оголошено під час Українського інвестиційного форуму в Копенгагені.

«Данія є одним із лідерів щодо фінансової допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна військова підтримка склала $1,4 млрд, а загальна гуманітарна допомога, в тому числі макрофінансова — $212 млн», — сказала міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, спеціальний інвестиційний фонд, створений для України, фінансуватиме проєкти із залученням найкращих данських технологій та інноваційних рішень, і буде доступний як для державного, так і для приватного секторів.

Допомога аграріям

Так, у рамках форуму було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проєктів у сфері сільського господарства та агропереробки. Йдеться про постраждалі компанії південного регіону — Нібулон, якому дадуть кредит на 25 млн євро, та Агрофьюжн — 15 млн євро.

Також кредити нададуть агрокомпаніям, розташованим біля лінії фронту в Миколаєві, які відновлюватимуть зруйновані виробничі потужності, закуповуючи обладнання у данських експортерів.

За словами Грибана, данський фонд не лише надаватиме фінансові гарантії, але й безпосередньо здійснюватиме кредитування, що ставить його на окремий щабель фінансових інститутів, які відкрили свої програми для України.

Також данський уряд планує суттєво збільшити ліміти і розширити програму фінансової допомоги для України.