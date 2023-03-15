Уряд Данії разом із переважною більшістю партій парламенту домовились про створення фонду у розмірі 7 млрд данських крон ($1 млрд). Кошти будуть направлені на цивільну, військову та економічну допомогу Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Данії.
Данія створює фонд на $1 мільярд для допомоги Україні
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«Сьогоднішньою угодою ми виділяємо трохи понад 7 млрд данських крон додатково на допомогу Україні. Я радий, що широка більшість у данському парламенті бере на себе відповідальність і демонструє, що Данія стоїть разом з Україною», — заявив міністр фінансів Данії Ніколай Ваммен.
Кошти фонду призначені на допомогу у 2023 році.
На додаток до цього, у 2024−2027 роках зарезервовані кошти, які можуть сприяти покриттю витрат на заміну військової техніки, пов'язану з військовими пожертвами, зробленими у 2022 і 2023 роках.
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Три компоненти
Фонд складатиметься з трьох компонентів:
- військова підтримка України у вигляді зброї, військового обладнання й тренувальних заходів. На військову підтримку передбачено приблизно 5,4 млрд данських крон у 2023 році;
- цивільна підтримка, яка спрямована на невідкладні гуманітарні зусилля. На ці цілі зарезервовано 1,2 млрд данських крон;
- підтримка бізнес-ініціатив, які дають компаніям можливість зробити свій внесок у відновлення України. На це зарезервовано 0,4 млрд данських крон.
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