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15 березня 2023, 13:17 Читать на русском

Данія створює фонд на $1 мільярд для допомоги Україні

Уряд Данії разом із переважною більшістю партій парламенту домовились про створення фонду у розмірі 7 млрд данських крон ($1 млрд). Кошти будуть направлені на цивільну, військову та економічну допомогу Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Данії.

Уряд Данії разом із переважною більшістю партій парламенту домовились про створення фонду у розмірі 7 млрд данських крон ($1 млрд).
Фото: pixabay.com

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«Сьогоднішньою угодою ми виділяємо трохи понад 7 млрд данських крон додатково на допомогу Україні. Я радий, що широка більшість у данському парламенті бере на себе відповідальність і демонструє, що Данія стоїть разом з Україною», — заявив міністр фінансів Данії Ніколай Ваммен.

Кошти фонду призначені на допомогу у 2023 році.

На додаток до цього, у 2024−2027 роках зарезервовані кошти, які можуть сприяти покриттю витрат на заміну військової техніки, пов'язану з військовими пожертвами, зробленими у 2022 і 2023 роках.

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Три компоненти

Фонд складатиметься з трьох компонентів:

  • військова підтримка України у вигляді зброї, військового обладнання й тренувальних заходів. На військову підтримку передбачено приблизно 5,4 млрд данських крон у 2023 році;
  • цивільна підтримка, яка спрямована на невідкладні гуманітарні зусилля. На ці цілі зарезервовано 1,2 млрд данських крон;
  • підтримка бізнес-ініціатив, які дають компаніям можливість зробити свій внесок у відновлення України. На це зарезервовано 0,4 млрд данських крон.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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